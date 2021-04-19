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Тухель высказался о присоединении «Челси» к составу участников Суперлиги

19 апреля 2021, 16:50

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался об участии лондонского клуба в создании Суперлиги.

Я знаю об этом со вчерашнего дня. Я здесь для того, чтобы участвовать в самых сложных соревнованиях, вот почему я приехал сюда, это то, что я люблю — играть в самых сложных соревнованиях в Европе. Вот что я делаю в «Челси».

Как вы знаете, я не слишком увлекаюсь подобными темами, мне немного грустно, что эти темы поднимаются сейчас, когда я надеялся поговорить об игре с «Ман Сити» или, что более важно, об игре с «Брайтоном».

Но, как вы знаете, я являюсь частью этого клуба и доверяю решениям руководства. Я думаю, что еще слишком рано судить обо всем, и это не по моей части.

Каждый должен играть свою роль, моя — быть тренером и сосредоточиться на своей работе. Нам предстоит важная игра.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
19 апреля в 21:23
Четко,ничего не скажешь)!
hoper
hoper
19 апреля в 20:44, ред.
Всё по делу сказал.Не он принимает подобные решения.Его наняли на работу как тренера, значит и выполнять ему надо именно эту работу.Не высказал своего мнения - это да.Но тема мягко говоря скандальная и начинать работу с таких моментов наверное не очень хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
19 апреля в 19:43
Я не красный и не белый, я ничего не знаю моя хата с краю.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
19 апреля в 19:38
В целом за, а так не очень
Ironigor
Ironigor
19 апреля в 18:54
Красиво отмазаться, это тоже искусство !!!
Zak11
Zak11
19 апреля в 18:43
Обидно будет Тухелю, если из-за такого решения ЛЧ накроется медным тазом) А ведь финал так близко)
ЮЗИК
ЮЗИК
19 апреля в 17:51
Правильно, всё решают толстосумы
Karkaz
Karkaz
19 апреля в 17:11
Тухель видимо хотел сказать к черту вашу суперлигу, но вспомнил как с Моуриньо обошлись и начал философствовать)
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:04
Решил ни кого не обижать, вскользь прошелся....и нашим , и вашим.
КЭТиК
КЭТиК
19 апреля в 16:55
Посмотрим чья возьмет
25процентный клоун
25процентный клоун
19 апреля в 16:52
Респект, правильные слова
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