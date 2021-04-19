Тухель высказался о присоединении «Челси» к составу участников Суперлиги

Главный тренер «Челси» высказался об участии лондонского клуба в создании Суперлиги.

Я знаю об этом со вчерашнего дня. Я здесь для того, чтобы участвовать в самых сложных соревнованиях, вот почему я приехал сюда, это то, что я люблю — играть в самых сложных соревнованиях в Европе. Вот что я делаю в «Челси».

Как вы знаете, я не слишком увлекаюсь подобными темами, мне немного грустно, что эти темы поднимаются сейчас, когда я надеялся поговорить об игре с «Ман Сити» или, что более важно, об игре с «Брайтоном».

Но, как вы знаете, я являюсь частью этого клуба и доверяю решениям руководства. Я думаю, что еще слишком рано судить обо всем, и это не по моей части.

Каждый должен играть свою роль, моя — быть тренером и сосредоточиться на своей работе. Нам предстоит важная игра.