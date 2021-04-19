УЕФА запретит выступать на ЧМ игрокам, которые будут играть в Суперлиге

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на решение создать Европейскую Суперлигу.
Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои национальные сборные.
Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на решение создать Европейскую Суперлигу.
Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои национальные сборные.
Но самое веселье начнется, когда африканские легионеры в Европе назовут это расизмом ))) Вот тогда будут всем менеджментом стоять на коленях и просить прощения. Надо договариваться, а не воевать.
Но самое веселье начнется, когда африканские легионеры в Европе назовут это расизмом ))) Вот тогда будут всем менеджментом стоять на коленях и просить прощения. Надо договариваться, а не воевать.