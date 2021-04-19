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УЕФА запретит выступать на ЧМ игрокам, которые будут играть в Суперлиге

19 апреля 2021, 16:04

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на решение создать Европейскую Суперлигу.

Игрокам, которые будут играть в Суперлиге, будет запрещено выступать на чемпионатах мира и Евро. Им не разрешат играть за свои национальные сборные.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
20 апреля в 05:19
И это будет правильно.
SonicStar
SonicStar ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 21:06
Откуда у них появится больше шансов? Топы то не хотят из нац чемпионатов уходить, они только больше денег хотят и тем самым пропасть между богатыми и остальными ещё больше вырастет
XL-965
XL-965
19 апреля в 21:04
Вот тогда у наших плявятся реальные шансы на медали на ЧЕ или ЧМ
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
19 апреля в 20:56
Сильнейшие игроки мира....
В Барселоне , Реале, Юве устаревшие и далеко не сильнейшие
Сильнейшие в Баварии и Псж, а вся молодая поросль в Боруссии,лейпциге и ещё неизвестно сколько игроков они сохранят, ведь часть футболистов выступит против
mortid
mortid
19 апреля в 20:53
Тогда у Дзюбы и сборной появится шанс :D
edubokom
edubokom
19 апреля в 20:51
России и это не поможет стать чемпионом мира.
Хиромант
Хиромант
19 апреля в 20:44
Всё правильно! Изолировать всех "бунтовщиков" и от национальных чемпионатов, и от национальных сборных, лишить всех званий и наград, не показывать ни по одному телеканалу, жёстко всех проверить по поводу уплаты налогов, и пусть они сами себя съедят в своей 12-ти литровой банке!!!
Kostya P.
Kostya P.
19 апреля в 20:37
Сейчас очень многое зависит от ФИФА. Именно от них должен исходить этот запрет А главное, что они могут сделать , это предоставить всем футболистам этих клубов статус свободного агента. Это будет хаос , но думаю это нужно сделать , эта Суперлига может убить футбол для малых клубов и футбольных федераций.
dimagas2
dimagas2 ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
19 апреля в 20:33
А сборными в Еропе -УЕФА в Азии -АФК, в юж. Америке- КОНМЕБОЛ итд.
aNOOBis
aNOOBis ответ Manny_Pacquiao (раскрыть)
19 апреля в 19:59
Слушай, почитай, хотя бы википедию...спорить любишь, читать, видимо, не очень
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
19 апреля в 19:46
Надо под шумок и нашему РФС какой нибудь кусок отхватить,Зениту пожизненную путевку куда нибудь
Димон Булыкин
Димон Булыкин
19 апреля в 19:06, ред.
Отлично! Скоро все команды из этой Суперлиги будут расформированы. Глоры этих команд даже не подозревают, какая участь их ждёт!)
juvenale
juvenale
19 апреля в 18:55
во у уефамафии подгорает)))столько денег без них пройдет
Roger Young
Roger Young
19 апреля в 18:48
дурдом. А евро и сборные здесь причем? Ах да, это же политика, а на войне все средства хороши.

Пошла пьянка.
Twisted
Twisted
19 апреля в 18:40
Ну ну,и кто будет то смотреть ваш чм без сильнейших футболистов?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
19 апреля в 18:29
Какой толк от ЧМ если там не будут играть супер гранды.Чеферин балабол,скоро его посадят.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответ aNOOBis (раскрыть)
19 апреля в 18:08
Сборными руководит фифа, а клубами Европы уефа
da da da
da da da ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
19 апреля в 17:59
тебе суперлига надоест за 2 сезона,ТОП матчи на и топ матчи которые случись пару-тройку раз в сезоне и врезались в памяти,теперь это будет в каждом туре,это быстро надоест.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 17:58
Это всего лишь один матч в сезоне. Все эти маленькие клубы из низших дивизионов мечтают, что бы к ним приехал легендарный клуб типа Реала, которому они дадут бой. Они могут в своём дивизионе стоять на вылет, но матч с условным Реалом в кубке для них это игра сезона, которая может войти в историю.
aNOOBis
aNOOBis ответ баск (раскрыть)
19 апреля в 17:55
Ну, будем наблюдать чья модель жизнеспособней.
Так-то и суперлига может крякнуть
баск
баск ответ aNOOBis (раскрыть)
19 апреля в 17:52
Рекламные деньги, теледеньги и прочее крутящееся в футболе бабло, сколько бы его ни было, всё равно конечно.
И сейчас оно хоть как-то, пусть и не без проблем, но размазывается более-менее по всему футбольному хозяйству.
Несправедливо, да, с этим спорить глупо.

Однако, суперлига оттянет в свою пользу (в пользу всего пары десятков клубов) огромную часть этого пирога. Все остальные станут ещё беднее и проблемнее.

Что же касается коррупции в УЕФА..
А кто вообще сказал, что её не будет в супер-лиге?
Может быть, всё же проще и разумнее пытаться совершенствовать уже существуюшую и работающую систему, чем создавать ей некую сомнительную сеператистскую альтернативу?
aNOOBis
aNOOBis ответ youtomee (раскрыть)
19 апреля в 17:49
Подозреваю, что там не достучаться ;-)
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 17:49
Как это смогут сделать например Кротоне, Беневенто или Специя, которые за выживание бьются?

А как сможет это сделать Алькаяно из третьего дивизиона Испании, который выкинул Реал из кубка короля?
aNOOBis
aNOOBis ответ dzvinka (раскрыть)
19 апреля в 17:48
Видимо я за любой кипеж.
Меня ситуация веселит скорее (в глубине души верю, что как-то они договорятся, наверное), но пока потешаюсь как у функционеров разного рода полыхает.
REVOLUTION!
youtomee
youtomee ответ Ozabot (раскрыть)
19 апреля в 17:43
Это никакого отношения к законам страны не имеет. Они запретят им участвовать в турнирах проводимых УЕФА. Если страны сами соберутся и организуют, например, свой чемпионат Евпропы без УЕФА, ну тогда да УЕФА сюда никак не влезет, но ведь никто этого делать не будет.
dzvinka
dzvinka ответ aNOOBis (раскрыть)
19 апреля в 17:36, ред.
в том и суть, все в тихую... да все знали что что-то обсуждается, но даже не весь менеджмент клубов был вкурсе этих конкретных шагов, ведь тупо слягались три алчных америкоса Генри, Кронке и Глейзер, Шейх с Абрамом, и кучка банкротом из лолиги и италии - в попытке подоить весь кеш с Европейского рынка.
Эту свору надо бы прикопать живьем.
Твари уродские, и так творили что хотели, так еще тупо хотят убить сорт ради своей личной прибыли - современное лицо крупного бизнеса - плевать на все лишь бы прибыль.
aNOOBis
aNOOBis ответ баск (раскрыть)
19 апреля в 17:33
Ладно, место не потеряет. Потеряет приличную часть денежного потока, который контролирует.
Потеряет доходы от своей деятельности "не бей лежачего".
В перспективе (если у мятежников взлетит) пойдет искать другую работу
sash71
sash71
19 апреля в 17:31
УЕФА в том виде в котором она существует уже себя изжила. Погоня за деньгами превратило её в самую коррумпированную структуру в спорте. Превратить ЛЧ в какой то мусоросборник, который расширяется до неограниченных пределов привело эту организацию на грань гибели. УЕФА осталась где в 17 веке.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ баск (раскрыть)
19 апреля в 17:31
Он кучу бабла потеряет с уходом топ клубов.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ Хранитель сингулярности (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 17:30
Как они перестанут быть маленькими если как своему городу больше никому неинтересны.
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