ГлавнаяНовости

«Мечты не могут быть куплены». Хавбек МЮ Бруну — о создании Суперлиги

19 апреля 2021, 16:34

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым футболистом из составов клубов-участников Суперлиги, высказавшим свое мнение о новом турнире.

Бруну в инстаграме сделал репост записи своего соотечественника, форварда «Вулверхэмптона» Даниэла Поденсе, в котором игрок «волков», похоже, осудил создание Суперлиги.

Запись Поденсе гласит: «Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана... Соло Кака... „Ливерпуль“ в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф... Есть некоторые вещи, которые просто не могут быть куплены».

Фернандеш добавил запись Поденсе в свои сториз и написал: «Мечты не могут быть куплены».

Поденсе

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Анд-м
Анд-м ответ hoper (раскрыть)
20 апреля в 17:52
полностью поддерживаю .Тем более они будут играть за кредитные деньги
hoper
hoper
20 апреля в 17:36
а вообще я думаю максимум через недельку все эти суперлиговцы дадут задний ход.УЕФА и ФИФА задушут санкциями .И правильно
hoper
hoper ответ mortid (раскрыть)
20 апреля в 17:35
Даже не обязательно судится. достаточно попросить выставить на трансфер и клуб рано или поздно вынужден будет продавать, чтобы игрок не ушёл свободным агентом.В данном случае на Бруну спрос будет
hoper
hoper ответ Анд-м (раскрыть)
20 апреля в 17:32
Клуб и так нормально зарабатывает.Непонятно зачем МЮ в это ввязался.Что УЕФА будет прессовать и не хило понимали все и всё равно лезут в эту авантюру.Суперлига -это мыльный пузырь.
Анд-м
Анд-м ответ hoper (раскрыть)
19 апреля в 21:27
Глейзеры хотят отбить часть затрат а, это считай бесплатный сыр
mortid
mortid ответ fanliverpoolfan27 (комментарий удален) (раскрыть)
19 апреля в 20:50
Он подписывал контракт с клубом который выступает под эгидой УЕФА. И если УЕФА этому клубу запретит выступать в их турнирах, то любой юрист с лёгкостью докажет что контракт может быть разорван в одностороннем порядке, ещё и с компенсацией.
hoper
hoper ответ Анд-м (раскрыть)
19 апреля в 20:48
Да многие свалят из-за санкций УЕФА и ФИФА.Контракты конечно придётся отрабатывать, но клубы вынуждены будут продавать , чтобы игрок не ушёл бесплатно.Жаль , что МЮ в этом балагане тоже участвует
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
19 апреля в 19:12
Нет футбола без Лиги Чемпионов.
Анд-м
Анд-м
19 апреля в 19:03
Я потдерживаю Бруно, если он захочет уйти из команды
juvenale
juvenale ответ dzvinka (раскрыть)
19 апреля в 18:52
как смешно)))а теперь напиши сколько Юве поставили пенальти в этом сезоне и сравни с другими,я думаю даже ливерпулю больше дали намного
Брулин
Брулин
19 апреля в 18:38
Бруно правильно мыслит на счёт супер лиги и развития футбола
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ shur (раскрыть)
19 апреля в 17:44
Ну так ты и не Сульшер )))
dzvinka
dzvinka
19 апреля в 17:43
Игра МЮ-Юве
счет 3-3, 6 пенок, каждому клубу по 10 лямов за матч.
о да, это будут смотреть... раза два, в промежутках между дом-2 и камедиклаб.
manutd navsegda
manutd navsegda
19 апреля в 17:42
Если мечты нельзя купить что-же вы тогда миллионы из клубов клянчите за свои контракты а не играете за свои мечты?!
shur
shur
19 апреля в 17:16
...всего 1 год и 2 месяца играет за МЮ, а из него сделали уже какого то супер-пупер
игрока, докажи что потянешь клуб на вершину таблицы, стабильной игрой и голами,
а только потом комментируй всякие новости!!! Мне как игрок, как лидер, не катит!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
19 апреля в 17:05
Респект Бруно!!! Молодец.
pioner1987
pioner1987
19 апреля в 17:05
Пускай это Зениту с Локо скажет )))
Artemon9
Artemon9
19 апреля в 17:00
"Can't be bought" вообще-то, но ладно 😀
Эдмон
Эдмон
19 апреля в 16:47
Большим дядям всё мало денег,вот кого надо выпиливать из футбола
DDT
DDT
19 апреля в 16:45
Лингард скажет "А мне норм" и вернется на место Фернандеша)
beefs
beefs
19 апреля в 16:40
мечты, мечты где ваша сладость...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100