«Мечты не могут быть куплены». Хавбек МЮ Бруну — о создании Суперлиги

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19 апреля 2021, 16:34

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» стал первым футболистом из составов клубов-участников Суперлиги, высказавшим свое мнение о новом турнире.

Бруну в инстаграме сделал репост записи своего соотечественника, форварда «Вулверхэмптона» , в котором игрок «волков», похоже, осудил создание Суперлиги.

Запись Поденсе гласит: «Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана... Соло Кака... „Ливерпуль“ в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф... Есть некоторые вещи, которые просто не могут быть куплены».

Фернандеш добавил запись Поденсе в свои сториз и написал: «Мечты не могут быть куплены».