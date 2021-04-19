«Мечты не могут быть куплены». Хавбек МЮ Бруну — о создании Суперлиги

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал первым футболистом из составов клубов-участников Суперлиги, высказавшим свое мнение о новом турнире.
Бруну в инстаграме сделал репост записи своего соотечественника, форварда «Вулверхэмптона» Даниэла Поденсе, в котором игрок «волков», похоже, осудил создание Суперлиги.
Запись Поденсе гласит: «Мяч. Песня. Мечта. Удар Зидана... Соло Кака... „Ливерпуль“ в Афинах... Оле в Барселоне... Крис и Зеедорф... Есть некоторые вещи, которые просто не могут быть куплены».
Фернандеш добавил запись Поденсе в свои сториз и написал: «Мечты не могут быть куплены».
счет 3-3, 6 пенок, каждому клубу по 10 лямов за матч.
о да, это будут смотреть... раза два, в промежутках между дом-2 и камедиклаб.
счет 3-3, 6 пенок, каждому клубу по 10 лямов за матч.
о да, это будут смотреть... раза два, в промежутках между дом-2 и камедиклаб.
игрока, докажи что потянешь клуб на вершину таблицы, стабильной игрой и голами,
а только потом комментируй всякие новости!!! Мне как игрок, как лидер, не катит!!!
игрока, докажи что потянешь клуб на вершину таблицы, стабильной игрой и голами,
а только потом комментируй всякие новости!!! Мне как игрок, как лидер, не катит!!!