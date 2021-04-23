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Клопп: «Отлично, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая ЛЧ не хороша»

23 апреля 2021, 19:08

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о проекте Суперлиги и о новом формате Лиги чемпионов. УЕФА планирует увеличить количество матчей в турнире.

Я был упомянут в извинении [владельца клуба Джона Генри], и команда тоже. Для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на том, что делаем, например, на футболе. Вот что мы делаем.

Нельзя просто ввести больше соревнований. Очень хорошо, что новая Суперлига больше не обсуждается, но новая Лига чемпионов не очень хороша. В УЕФА сообщили мне эту идею, и я сказал, что она мне не нравится — 10 матчей вместо шести. Понятия не имею, куда их девать.

Единственные, кого никогда не спрашивают, – это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: «Играйте больше матчей». Это невозможно.

Самое хорошее – то, что Суперлига не состоялась.

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Van Vanovich
Van Vanovich
24 апреля в 09:13, ред.
Надо урезать зарплаты игрокам до 5млн евро в год. В контракте прописывать,что зарплата увеличивается раз в сезон после хорошей игры игрока, и будет уменьшение после плохой игры. Пусть грызут газон. А то в некоторых топклубах играют фотомодели с маникюром.
L. F. С.
L. F. С. ответ cska1948 (раскрыть)
24 апреля в 08:18
Делиться.
1_DEIVID
1_DEIVID
24 апреля в 06:48
Насчёт увеличения числа матчей мне абсолютно не жаль ни клубы, ни игроков. Игроки выступают за огромные деньги, а у клубов есть академии. Пускай чаще ротируют состав.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 21:11
На счёт Барьамеу давай спишемся в контакте , если ты мне покажешь пруфы где я такое писал я тебе 10 тысяч рублей на карту скину .
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 21:08
И да ответь мне , а зачем спасть всех остальных , если у них нету таких трат ?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 21:06
И я говорил что Барьамеу гений и хороший руководитель ? Ахахахха , это из разряда что я сказал что УЕФА честная компания ?)))) Ты а очередной раз вылумывешь того чего я не писал . Ну зайди на мой профиль и покажи где я такое написал )))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 21:05
Как понять кто бы заплатил ? Инвесторы бы заплатили . Сейчас эти деньги также крутятся но их большую часть забирает УЕФА . Большие клубы генерируют деньги в 100 раз больше чем им платят УЕФА . А с чего расходы должны были вырасти , если был бы потолок зарплат ?
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 20:59
Ты (раз уж вы мне ТЫкаете, то и я перейду на Ты) заговариваешься "а за сезон так вообще полтора лярда . " полтора лярда на каждого или на всех?? И может уже был согласный (не потенциальный а реальный) броадкастер, кто готов был заплатить такие деньги?? Или опять "только обещания что броадкастер 146% найдётся"?? Расслабься, это всё были ПЛАНЫ но не гарантии.... =))

Тоесть по твоему расходы на новых игроков не вырастут если клубы будут получать по 400 млн. с еврокубков?? Это не подтолкнёт новый виток "инфляции цен на игроков"?? Или ты думаешь что "игроки для топ-клубов" не станут тупо в 2-3 раза дороже?? Никакой второй состав ты не собёрешь - Реал купит Мбаппе, и вот 2/3 бонуса уже исчезло... =))

Когда нибудь ты поймёшь что сколько бы у богачей денег не было, они всегда будут жаловаться на то что у них мало... "Спасители футбола" хотели спасти не футбол, а закрыть дыры в бюджетах которые сами же и организовывали бездумными тратами. Просто пандемия ускорила эти процессы, и богачи заныли уже сейчас, а не через несколько лет... Почему супер-лига провалилась? Потому что Перес предлагал аналог "нам нужно спасти олигархов в кризис, а все остальные как-нибудь перебьются"... Если вы олигарх - для вас это приемлемо. А если вы "простой человек" - то понимаете, что спасать будут "за ваш счёт"...

Простите, но продолжать вести эту дискуссию у меня уже нет ни желания ни времени. Однажды мы с вами уже беседовали о Бартомеу - я считал его мошенником и махинатором, вы - великим менеджером (лучшим за многие-многие годы). Проблемы и долги Барсы, нас с вами "рассудили". Теперь вы точно также, с уверенностью 146%, доказываете что-то про Супер-Лигу - спасибо, но я останусь при своём мнении а вы при своём...
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:49
Как они собираются успевать по времени,кроме ЛЧ ,полно других турниров проводится..
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 20:38
И никто не говорит что он гений , то что он предлагает не гениально , а просто объективно и адекватно . Реал не может как ты сказал не платить за этого за того , им нужно соответствовать топ клубам, не он же ценники устанавливает . Таково же нет Челси мы продадим вам Азара за 50 лямов , а Перес такой нет , дава за 100 +
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 20:32
Конечно волновался . Перес только за участие предлага командам 400 миллионов , а за сезон так вообще полтора лярда . Этих бы денег командам хватило бы на два полноценных состава . А я тебе напомню , победитель ЛЧ получает чуть больше 100 лямов , и это не победный бонус а все деньги которые давались за победу в группе за выходы в полуфиналы , это общая сумма превышает чуть больше 100 лямов . Поэтому тот же Гвардиола говорит что АПЛ важнее . Ты чувствуешь разницу ?
Anton Hohlov
Anton Hohlov
23 апреля в 20:32
Клопп одним составом 3 года играет, ротацию никогда не проводит. Вот половина игроков и поломались, а вторая половина устала. Делай как Гвардиола, меняй состав каждый матч, давай отдых. Цимикас пришел, 1 матч сыграл, Ориги, Уильямс даже на замену не выходят, Минамино вообще в аренду отдали и т.д.
shlifen
shlifen ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 20:28, ред.
Это тот Перес кто предлагал играть Супер-Лигу на 20 клубов?? - 38 матчей с топ-клубами в год, и параллельно ещё 36-38 матчей в Чемпионатах. Плюс кубки стран, плюс выставочные турниры (как же не съездить в Китай или США). А ещё ведь и матчи сборной остаются....
Этот Перес волновался за то как игроки будут играть?? =) Разница в том что владельцы топ-клубов ГОВОРЯТ об одном, а предлагали и ДЕЛАЛИ совершенно другое...

Может уже хватит делать из Переса гения "который всё предвидел, всё предусмотрел и обо всём позаботился"??

Не нужно было покупать Азара за 100-160 млн (толку от него всё равно нет) и выдавать личку в 15+ млн. - и вот Реал уже заканчивает год "в большом плюсе". Нужно было отпускать Бэйла в Китай два года назад за 12-15 млн., а не просить 30 - и вот уже огромная экономия на зарплате. Не нужно было платить 60 млн за Йовича - и вот Реал может и этот год закончить "в плюсе". Сперва Реал вбухал кучу денег и принял кучу неверных решений, а потом, чтобы "прикрыться" стал рассказывать что во всём виновата УЕФА и нужно просто больше денег. Да - чтобы купить ещё больше Азаров/Дембеле/Коутиньо/Йовичей чтобы содержать больше Бэйлов/Погба/Хаверцов/Салахов и т.д. Главная проблема топ-клубов - в огромных расходах. Будут больше доходы - эти "гениальные менеджеры" сделают расходы ещё больше

P.S. По поводу нового формата ЛЧ, я сам не в восторге, но ведь этот формат разрабатывала ассоциация клубов во главе с Аньелли - а потом он же первым от этого проекта открестился...
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответ L. F. С. (раскрыть)
23 апреля в 20:19
рано или поздно сл будет, сейчас они предложили не обдумав по нормальному все детали! вернутся к ней мне кажется всё равно
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ shlifen (раскрыть)
23 апреля в 20:05
Им не плевать , чем больше матчей тем больше нужно расширять скамейку , а это очередные трансферные затраты и зарплатные . Перес уже высказался , это полнейший острой их новый формат
shlifen
shlifen
23 апреля в 20:01
Полностью согласен с тем, что нагрузка на игроков и кол-во матчей растёт и это НЕ нормально.
* По хорошему Лигу Наций нужно бы отменить (но ведь тогда федерации автоматом начнут на эти же дни назначать матчи сборной)
* Кубок Английской Лиги - тоже не нужный турнир для большинства топовых команд.
* Сейчас правда они могут в этих матчах играть молодёжкой - но я бы предложил сделать это стандартным - пусть все топы играют резервистами и молодёжкой (а не как сейчас, когда на выход молодёжки, слышаться возмущения организаторов турнира)
* Плюс я бы отменил переигровки и дополнительное время во внутренних кубках (сыграли в ничью - сразу пенальти)

P.S. Владельцам плевать как команды будут играть по 60-70 матчей в год - главное прибыль. Но и игроки ведь тоже не "ангелы" - и хотят каждый год повышать зарплаты. Поэтому если игроки и тренеры хотят играть чуть меньше матчей, то стоит обсудить и "потолок зарплат и выплат агентам"...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 20:01
А да Европа под УЕФА , но как бы то не было , когда чемпионаты проходят , туда же отдельно приходят спонсоры , телеканалы , которые платят деньги за рекламу и просмотры
cska1948
cska1948 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 19:59
Вы вначале разберитесь в функциях ФИФА и УЕФА, а потом говорите.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 19:58
Все что связано со сборными это под ФИФА , и там достаточно своих спонсоров
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 19:57
Чемпионаты Европы финансирует ФИФА , и там у них свои спонсоры
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ allemz (раскрыть)
23 апреля в 19:57
Назначили и что ? Все накинулись . Согласен с тобою , с России и одной команды хватит ,надо урезать путевки из слабых чемпионатов . Хотя по моему из России итак на будет 3 команды , нас Нидерланды обогнали
allemz
allemz ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 19:51, ред.
Значит еще один турнир пусть создают, ЛЧ по своему названию сама себе противоречит. Нечего там третьей команде РПЛ играть, абсурд
cska1948
cska1948 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 19:51
А чемпионаты Европы кто будет финансировать? УЕФА или топ-клубы? А женский футбольный ЧЕ, молодёжный ЧЕ тоже топ-клубы будут финансировать?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 19:50
А тут за всех речи не идёт , тут хотя бы кому то хорошо сделали ? А только слабым опять
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ allemz (раскрыть)
23 апреля в 19:49
Это тоже не выход , тогда второй турнир ЛЕ станет намного интереснее . Допустим из Англии Сити , из Испании пусть будет Барселона ,Франция ПСЖ , Италия Интер , ну и Германия Бавария , остальные будут чемпионы Греции , Белоруси , России . А такие команды как Ювентус , Челси , МЮ , Реал , Ливерпуль , Боруссия и многие другие топ клубы туда не попадут . Это вообще будет не интересно
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 19:49
За такие деньги что им платят, они должны играть через день
Ironigor
Ironigor ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
23 апреля в 19:47
Посмотрим к 2024 году вообще-то обещают внести новшества. А там видно будет. Всё равно всем хорошо никогда не будет.
allemz
allemz
23 апреля в 19:42, ред.
Зачем всё усложнять? Лига Чемпионов сама по себе абсурдная, но можно же нормально реформировать ее. В ней должны играть только чемпионы своих лиг исходя из названия турнира, а Чеферин разбавляет ее Касымпашой, Ференцварошами и Зенитами. Гениально, ска! А в Лиге Европы скоро будут играть египетские гранды и топ-клубы Монголии.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Ironigor (раскрыть)
23 апреля в 19:39
По моему тут никому не угодили . Увеличили число команд , а значит ещё больше слабых команд будет участвовать , и при этом надо увеличивать скамейку запасных , а это очередные трансферные затраты и зарплатные ))
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 19:37
Как ? Просто чуть больше выплачивать то чем спонсоры кормят УЕФА , которые приходят и за этих топ клубов ))
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