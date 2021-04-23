Клопп: «Отлично, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая ЛЧ не хороша»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о проекте Суперлиги и о новом формате Лиги чемпионов. УЕФА планирует увеличить количество матчей в турнире.
Я был упомянут в извинении [владельца клуба Джона Генри], и команда тоже. Для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на том, что делаем, например, на футболе. Вот что мы делаем.
Нельзя просто ввести больше соревнований. Очень хорошо, что новая Суперлига больше не обсуждается, но новая Лига чемпионов не очень хороша. В УЕФА сообщили мне эту идею, и я сказал, что она мне не нравится — 10 матчей вместо шести. Понятия не имею, куда их девать.
Единственные, кого никогда не спрашивают, – это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: «Играйте больше матчей». Это невозможно.
Самое хорошее – то, что Суперлига не состоялась.
* По хорошему Лигу Наций нужно бы отменить (но ведь тогда федерации автоматом начнут на эти же дни назначать матчи сборной)
* Кубок Английской Лиги - тоже не нужный турнир для большинства топовых команд.
* Сейчас правда они могут в этих матчах играть молодёжкой - но я бы предложил сделать это стандартным - пусть все топы играют резервистами и молодёжкой (а не как сейчас, когда на выход молодёжки, слышаться возмущения организаторов турнира)
* Плюс я бы отменил переигровки и дополнительное время во внутренних кубках (сыграли в ничью - сразу пенальти)
P.S. Владельцам плевать как команды будут играть по 60-70 матчей в год - главное прибыль. Но и игроки ведь тоже не "ангелы" - и хотят каждый год повышать зарплаты. Поэтому если игроки и тренеры хотят играть чуть меньше матчей, то стоит обсудить и "потолок зарплат и выплат агентам"...
* По хорошему Лигу Наций нужно бы отменить (но ведь тогда федерации автоматом начнут на эти же дни назначать матчи сборной)
* Кубок Английской Лиги - тоже не нужный турнир для большинства топовых команд.
* Сейчас правда они могут в этих матчах играть молодёжкой - но я бы предложил сделать это стандартным - пусть все топы играют резервистами и молодёжкой (а не как сейчас, когда на выход молодёжки, слышаться возмущения организаторов турнира)
* Плюс я бы отменил переигровки и дополнительное время во внутренних кубках (сыграли в ничью - сразу пенальти)
P.S. Владельцам плевать как команды будут играть по 60-70 матчей в год - главное прибыль. Но и игроки ведь тоже не "ангелы" - и хотят каждый год повышать зарплаты. Поэтому если игроки и тренеры хотят играть чуть меньше матчей, то стоит обсудить и "потолок зарплат и выплат агентам"...