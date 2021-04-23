Клопп: «Отлично, что Суперлигу больше не обсуждают, но новая ЛЧ не хороша»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о проекте Суперлиги и о новом формате Лиги чемпионов. УЕФА планирует увеличить количество матчей в турнире.

Я был упомянут в извинении [владельца клуба Джона Генри], и команда тоже. Для меня этого достаточно. Как команда, мы должны сосредоточиться на том, что делаем, например, на футболе. Вот что мы делаем.

Нельзя просто ввести больше соревнований. Очень хорошо, что новая Суперлига больше не обсуждается, но новая Лига чемпионов не очень хороша. В УЕФА сообщили мне эту идею, и я сказал, что она мне не нравится — 10 матчей вместо шести. Понятия не имею, куда их девать.

Единственные, кого никогда не спрашивают, – это тренеры, игроки и болельщики. УЕФА не спрашивал нас, Суперлига не спрашивала нас. Все всегда просто: «Играйте больше матчей». Это невозможно.

Самое хорошее – то, что Суперлига не состоялась.