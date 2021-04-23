Сульшер: «Суперлига — плохая идея. Нельзя давать право участия из-за имени»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о выходе клуба из проекта Суперлиги.

Я рад, что болельщики высказали свое мнение, и мы прислушались к ним. Это объединило футбольную пирамиду.

Я и сам болельщик. Настанет день, когда я вернусь и посмотрю на игру «Манчестер Юнайтед».

Мне не нравилась эта идея. Мы были первопроходцами. У нас были «Малыши Басби». Мы хотим участвовать в европейских турнирах. Но нельзя давать право участия из-за имени, нужно его заслужить.

Нужен страх неудачи. Этого там [в Суперлиге] не было. Это была плохая идея.