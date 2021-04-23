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Сульшер: «Суперлига — плохая идея. Нельзя давать право участия из-за имени»

23 апреля 2021, 17:48

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о выходе клуба из проекта Суперлиги.

Я рад, что болельщики высказали свое мнение, и мы прислушались к ним. Это объединило футбольную пирамиду.

Я и сам болельщик. Настанет день, когда я вернусь и посмотрю на игру «Манчестер Юнайтед».

Мне не нравилась эта идея. Мы были первопроходцами. У нас были «Малыши Басби». Мы хотим участвовать в европейских турнирах. Но нельзя давать право участия из-за имени, нужно его заслужить.

Нужен страх неудачи. Этого там [в Суперлиге] не было. Это была плохая идея.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 20:46
Ну что же, пожалуй Сульшер подчеркнул тонкую правду.
ColdSun1995
ColdSun1995
23 апреля в 19:09, ред.
вот это правильно) МЮ и Арсеналу уж точно не место в турнире, где собраны лучшие команды
ну по крайней мере сейчас
SHMEL
SHMEL
23 апреля в 18:36
Хорошая взвешенная позиция знающего футбольную кухню изнутри человека.
beefs
beefs
23 апреля в 17:50
ну все уже закончилось (надолго ли)...
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