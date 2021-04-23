Жоржиньо: «Буду искренен, Лэмпард не был готов к работе в „Челси“»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо заявил, что бывший главный тренер лондонского клуба не был готов к работе на топ-уровне.

Послушайте, что касается Лэмпарда, то я буду совершенно искренен. Я думаю, что он пропустил некоторые шаги, которые требовались для обучения, прежде чем перейти в большой клуб.

Он пришел в клуб, где является легендой, не имея опыта работы в других клубах. Я думаю, что он пришел слишком рано, пропустил несколько шагов и, честно говоря, не был готов к работе такого уровня.