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Жоржиньо: «Буду искренен, Лэмпард не был готов к работе в „Челси“»

23 апреля 2021, 18:39

Полузащитник «Челси» Жоржиньо заявил, что бывший главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард не был готов к работе на топ-уровне.

Послушайте, что касается Лэмпарда, то я буду совершенно искренен. Я думаю, что он пропустил некоторые шаги, которые требовались для обучения, прежде чем перейти в большой клуб.

Он пришел в клуб, где является легендой, не имея опыта работы в других клубах. Я думаю, что он пришел слишком рано, пропустил несколько шагов и, честно говоря, не был готов к работе такого уровня.

Также недавно Жоржиньо признался, что хотел бы вернуться в «Наполи».

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Все комментарии
протон1
протон1
23 апреля в 22:37
совершенно верно сказал . так и есть. об этом все знают. он был сыроват для тренировки челси столь высокого клуба. но учитывая как они играли при лемпарде у него получалось громить клубы.
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:55
Наблюдаю как Хави и Рауль выжидают своего часа на тренерском мостике )!
SAFqwer
SAFqwer
23 апреля в 20:19
А Жоржиньо сам для Челси готов?
cska1948
cska1948 ответ makkie (раскрыть)
23 апреля в 19:19
То, что про Олича говорят в Тарасовке мне совсем не интересно.
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 19:16
Не получилось, никто не спорит.
makkie
makkie ответ cska1948 (раскрыть)
23 апреля в 19:16
Уже говорят, а мы слышим)
cska1948
cska1948
23 апреля в 19:12
Как бы о нашем Оличе не услышать нечто подобное.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 18:58
Сомнительное высказывание от Жоржиньо)
Бубнин
Бубнин
23 апреля в 18:53
"Лэмпард ушел так рано, потому что пришел слишком рано."
Incredulous
Incredulous
23 апреля в 18:50
Кто ты, чтобы судить о готовности или неготовности Лемпарда. Вы откровенно слили его, а теперь рассуждаете о его тренерских качествах. Чего действительно не хватало Лемпарду, так это железного характера, чтобы ставить на место таких выскочек как этот Жоржиньо.
Ванечка
Ванечка
23 апреля в 18:49
Все может быть....посмотрим в дальнейшем на все это
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 18:44
Не ему судить о готовности
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