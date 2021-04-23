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Адвокат: «Рад, что русские увидят ещё больше матчей Евро у себя на родине»

23 апреля 2021, 17:39

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат высказался о решении предоставить Санкт-Петербургу возможность провести дополнительные матчи Евро-2020.

Это здорово, что сейчас сохраняется возможность провести чемпионат Европы в условиях коронавируса. Это безусловный плюс для мирового футбола. Что касается дополнительных матчей в Петербурге, то это очень хорошо. Я рад, что русские будут иметь возможность увидеть еще больше матчей у себя на родине. Уверен, что все будет организовано на высочайшем уровне.

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протон1
протон1
23 апреля в 22:38
хороший человек дик адвокат. уважаю его.
mihaluch
mihaluch
23 апреля в 18:13
Не зря всё-таки обнулялся.
sv_1969
sv_1969
23 апреля в 17:55
И ковида притащут нам)))
Futurista
Futurista
23 апреля в 17:49
И русские и нерусские...
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 17:43
А мы рады что он рад
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