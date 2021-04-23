Адвокат: «Рад, что русские увидят ещё больше матчей Евро у себя на родине»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России высказался о решении предоставить Санкт-Петербургу возможность провести дополнительные матчи Евро-2020.

Это здорово, что сейчас сохраняется возможность провести чемпионат Европы в условиях коронавируса. Это безусловный плюс для мирового футбола. Что касается дополнительных матчей в Петербурге, то это очень хорошо. Я рад, что русские будут иметь возможность увидеть еще больше матчей у себя на родине. Уверен, что все будет организовано на высочайшем уровне.