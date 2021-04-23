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Тошич: «Каждый болельщик останется доволен назначением Олича в ЦСКА»

23 апреля 2021, 15:48

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о главном тренере «армейцев» Ивице Оличе.

Я хорошо его знаю как игрока — встречались в матчах сборных друг против друга. Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде. Думаю, каждый болельщик останется доволен его назначением.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
24 апреля в 00:32
Олич принесет кубков в новом сезоне) дайте ему провести один сбор , взять в команду кого он хочет видеть и попрощаться с пассажирами Гончаренко )
SAFqwer
SAFqwer
23 апреля в 22:48
Матч со Спартаком многое прояснит...Хотя выводы делать очень рано....
112910415
112910415
23 апреля в 21:49
имеются большие сомнения
-Хостинский-
-Хостинский-
23 апреля в 21:12
Поживём - увидим, хотя у меня лично есть сомнения , что получится
Сп62
Сп62
23 апреля в 20:49
На мой взгляд назначение Олича тренером топовой команды РПЛ ни чем не обосновано и попахивает волюнтаризмом. Конечно, бывает, что и палка стреляет, но мало кто видел.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 апреля в 19:26
Думаю, оптимизм Тошича основан на этом: "Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых"
cska1948
cska1948
23 апреля в 19:22
"...Я уверен, что он со страстью подойдет к работе..."
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А хочется, чтобы Олич подошёл к работе со знанием дела!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
23 апреля в 18:34
Очень хочется в это верить.Успехов Ивице.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 18:06
Всему новому нужно время. Я верю или хочу верить !?!
Желаю Оличу Успехов и Удачи с ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
23 апреля в 17:23
Только Тошича обратно не позовут, потому что по свински поступили с ним
oFANATo
oFANATo
23 апреля в 17:15
Поживем увидим.
Сезон 2021/22 покажет
Serg_Diamond
Serg_Diamond
23 апреля в 16:53
Олич - универсальный удовлетворитель?
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 16:33
Наивное заявление,ибо изначально есть и недовольные.А остальное узнаем по итогам работы хотя бы одного полноценного сезона.Вон Витьке-Агроному щедро нарезали 3,75 сезона.
drug01
drug01
23 апреля в 16:16
Время покажет
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
23 апреля в 16:00
К сожалению преданность клубу и страсть в игре явно недостаточные качества, чтобы стать успешным тренером клуба. Примеров уйма, а у нас в РПЛ это Аленичев - прекрасный футболист , победитель ЛЧ, страстный игрок Спартака, но как тренер ноль и в Спартаке, и в Енисее ( ФНЛ)
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 15:59
Достаточно оптимистичное заявление. Непонятно на чем оно основано??? Был бы у Олича опыт работы с клубами , тогда можно было бы делать какие то предположения, а так пока - это кот в мешке. И как все сложится , даже богу неизвестно. Многое также будет зависеть от селекции. Усиление просто необходимо. Ну и кое с кем надо расстаться, хватит, погостили и будет.
Думаю , к новому году можно будет сделать предварительные выводы , а пока будущее команды в густом тумане.
Всем здоровья.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 15:50
Время покажет!Пока думаю болелам Коняшек нет повода радоваться особо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 15:49
Я пока не доволен!
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