Тошич: «Каждый болельщик останется доволен назначением Олича в ЦСКА»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о главном тренере «армейцев» .

Я хорошо его знаю как игрока — встречались в матчах сборных друг против друга. Про Ивицу как тренера пока ничего не могу сказать. Но очень хорошо, что руководство оказало доверие футболисту, который всем сердцем выступал за ПФК ЦСКА в середине нулевых. Я уверен, что он со страстью подойдет к работе и принесет пользу команде. Думаю, каждый болельщик останется доволен его назначением.