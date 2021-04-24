«Ювентус» готов платить Доннарумме 10 млн евро за сезон

Сообщается, что «Ювентус» собирается подписать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму в летнее трансферное окно.
Доннарумма пока не планирует продлевать контракт с «россонери», действующее соглашение истекает в июне 2021 года.
Туринцы хотят воспользоваться ситуацией и подписать футболиста бесплатно. «Юве» уже ведет переговоры с агентом Мино Райолой и предлагает игроку зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Это соответствует запросам Доннаруммы.
А «Милан» без вратаря не останется. Доннарумма — явно не кипер за 10 миллионов в год.
А «Милан» без вратаря не останется. Доннарумма — явно не кипер за 10 миллионов в год.