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«Ювентус» готов платить Доннарумме 10 млн евро за сезон

24 апреля 2021, 13:16

Сообщается, что «Ювентус» собирается подписать голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннарумму в летнее трансферное окно.

Доннарумма пока не планирует продлевать контракт с «россонери», действующее соглашение истекает в июне 2021 года.

Туринцы хотят воспользоваться ситуацией и подписать футболиста бесплатно. «Юве» уже ведет переговоры с агентом Мино Райолой и предлагает игроку зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон. Это соответствует запросам Доннаруммы.

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Все комментарии
Владимир 77
Владимир 77
24 апреля в 21:04
    Ozabot
    Ozabot
    24 апреля в 17:56
    Пусть подписывают. Райола на этом явно не остановится — еще и братца заставит подписать. И будет каждый год требовать увеличения зарплаты.
    А «Милан» без вратаря не останется. Доннарумма — явно не кипер за 10 миллионов в год.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    24 апреля в 14:22
    Очередная охото Юве за Доннаруммой.
    КЭТиК
    КЭТиК
    24 апреля в 13:51
    Милану крыть нечем.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    24 апреля в 13:19
    Надо смело идти...
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