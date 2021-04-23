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«Реал» интересуется нападающим сборной Канады

23 апреля 2021, 15:17

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб планирует подписать форварда в летнее трансферное окно, однако у «сливочных» нет денег для осуществления переходов дорогостоящих футболистов. «Реал» может отложить варианты с покупкой Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда до следующего лета. Поэтому мадридский клуб обратил своё внимание на Джонатана Дэвида.

Интерес к игроку также проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», а «Лилль» хочет выручить за канадца не менее 60 млн евро. Стоит отметить, что сам Дэвид заявлял, что хотел бы выступать за «Барселону».

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Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 20:40
Пусть в Барселону идёт
gentlewolf
gentlewolf
23 апреля в 17:49, ред.
В чемпионате Франции 32 игры - 10 голов, 1 передача.
Международные результаты: 8 игр за Лилль в еврокубках , 2 передачи. Зачем он нужен, да еще за такое бабло?
beefs
beefs
23 апреля в 15:20
такова жизнь профессионального футболиста...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 15:20
Вот его куда закинуло..
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