«Реал» интересуется нападающим сборной Канады

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид попал в сферу интересов «Реала».
Как сообщается, мадридский клуб планирует подписать форварда в летнее трансферное окно, однако у «сливочных» нет денег для осуществления переходов дорогостоящих футболистов. «Реал» может отложить варианты с покупкой Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда до следующего лета. Поэтому мадридский клуб обратил своё внимание на Джонатана Дэвида.
Интерес к игроку также проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», а «Лилль» хочет выручить за канадца не менее 60 млн евро. Стоит отметить, что сам Дэвид заявлял, что хотел бы выступать за «Барселону».
Международные результаты: 8 игр за Лилль в еврокубках , 2 передачи. Зачем он нужен, да еще за такое бабло?
Международные результаты: 8 игр за Лилль в еврокубках , 2 передачи. Зачем он нужен, да еще за такое бабло?