«Реал» интересуется нападающим сборной Канады

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23 апреля 2021, 15:17

Нападающий «Лилля» попал в сферу интересов «Реала».

Как сообщается, мадридский клуб планирует подписать форварда в летнее трансферное окно, однако у «сливочных» нет денег для осуществления переходов дорогостоящих футболистов. «Реал» может отложить варианты с покупкой Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда до следующего лета. Поэтому мадридский клуб обратил своё внимание на Джонатана Дэвида.

Интерес к игроку также проявляют «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», а «Лилль» хочет выручить за канадца не менее 60 млн евро. Стоит отметить, что сам Дэвид заявлял, что хотел бы выступать за «Барселону».