Миллиардер готов зарабатывать меньше. Роналду собрался в «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 12:57

Один из самых важных футбольных обменов трансферного лета стал намного ближе.

Зачем это руководству МЮ ?

Недавно Глейзеры и Вудворд крутили носом при упоминании Роналду. Старый, дорогой, эгоист. Но сейчас все иначе. Извините, что это слово читаете так часто, но этот мир придуман не нами – причина в Суперлиге. Эда захотели отправить в отставку, Невилл отработал деньги нынешнего работодателя – известного канала, уничтожая идею Переса-Аньелли.

А фанаты устроили бунт, ведь их, как и самого Роналду, не спросили. Кстати, еще одна причина для Криштиану за последнюю неделю изменить мнение о будущем. Вместо Аньелли придет другой, меняется менеджмент «Ювентуса». У новой метлы будут новые способы уборки, и тогда португальцу самое время вспомнить родную гавань. Не «Спортинг», конечно, а МЮ . А вот Глейзерам форвард нужен, чтобы задобрить фанатов.

Зачем это Криштиану Роналду?

«Ювентус» оказался в центре скандала, руководитель может подать в отставку. Но есть много чисто футбольных причин. Не может команда, что проигрывает «Беневенто», быть идеальным местом для одного из лучших футболистов в истории. Роналду нужен свежий чемпионский вызов, но не в Серии А, где интрига родилась после спада «Ювентуса».

Как только Конте присоединился к Маротте в «Интере», сразу говорили, что эта парочка, воскресившая в свое время «бьянконери», отомстит Аньелли за отношение к ним во время расставания с туринцами. Так и происходит. Представляете Роналду в Лиге Европы? Вот и никто не представляет. МЮ на втором месте в АПЛ , может сыграть в финале Лиги Европы, но с Роналду повысят ставки. А снижение зарплаты окупится нахождением в популярной АПЛ .

Зачем это туринскому «Ювентусу»?

И одеяло на себя тянет, и деньги. За прошлый сезон убытки клуба — 168 млн, долги – 742 млн евро. Часть уже отдали, но заработки упали настолько, что Аньелли предал крестного отца собственной дочери — Чеферина. Роналду стоит дорого, ему одному платят столько, как целым командам в Серии А. Помимо зарплаты, точно есть бонусы за голы, а он футболку клуба бросает, огорчая фанатов.

Криштиану стягивает на себя внимание, сейчас о нем говорят больше, чем когда «Ювентус» вылетел от «Порту». А быть в тени главного игрока явно не то, о чем мечтают владельцы клуба, что сменил логотип на перевернутый кран ради фанатов из Азии и США . «Ювентусу» нужны новые смысли, а Роналду их не генерирует. Сам по себе. Отдать Криштиану выгодно, особенно если в обмен получат Погба.

Зачем это Оле-Гуннару Сульшеру?

Эгоистично – показать, что лучше, чем Пирло, может контролировать монстра, и как тренер выше. МЮ – хорошая команда, но недостаточно зрелая. Не пошли в плей-офф ЛЧ вместо ПСЖ и «Лейпцига». Капитаном сейчас является человек-мем, основной вратарь витал в облаках, десятки раз порывался уйти, выбил рекордную для голкипера зарплату и не прогрессирует, подумывая о смене клуба. У лучшего снайпера в АПЛ Бруну 16 мячей.

Роналду с закрытыми глазами соберет за сезон больше 10 голов в любой лиге планеты, а столько забил молодой Рэшфорд. Кавани уже 34 года, Санчо — крутой, но его трансфер стоит дорого. Роналду можно забрать дешевле, чем раньше. Сульшеру пора задуматься, ведь у него нет в твердой основе ни одного футболиста с опытом побед в ЛЧ . Магуайр, Фернандеш, Рэшфорд, Де Хеа, Фред или Погба так высоко не летали. А Роналду прыгает выше всех, в его мотивации и классе нет сомнений.

Зачем это агенту Жорже Мендешу?

В списке клиентов португальца есть четыре важных игрока МС – Диаш, Бернарду, Эдерсон и Канселу, есть Артем Дзюба с временным соглашением, но нет ведущих футболистов МЮ . Бруну Фернандеш работает с другим агентом, а «красные дьяволы» отрезали клиентов Мендеша от клуба. Сделка по Роналду – попытка наладить отношения с новым директором клуба после Вудворда.

Жорже и не такие сложные сделки проворачивал. В трансфер Роналду в «Ювентус» тоже никто поначалу не верил – после первых новостей налетали фанаты «Реала» и Криштиану, обзывая тех, кто делился инсайдами. «Безумцы» оказались правы, так что фактор Мендеша, который умело крутит клиентами, как выгодно его кошельку, не исключайте. Вудворд не хотел работать с португальцем, но открылось окно возможностей.

Зачем это большой семье Роналду?

Где учатся дети российских политиков? В Великобритании. Вот и Роналду, поскольку он первый футболист-миллиардер в истории, хочет сыну лучшее образование, ведь необязательно Криштиану-младший станет футболистом. Также не прочь прокачать английский первенца и других детей, ведь следующий пункт назначения – США .

Репетиторы – хорошо, но дети впитывают знания из языковой среды. Если аргентинка Джорджина позже хочет поближе к родне в Майами или Нью-Йорк, и ее спутник решение одобряет, то логично на время перебраться в Манчестер, обжиться в англоязычной среде. И поддаться приятной ностальгии, ведь Криштиану стал любимцем на «Олд Траффорд». Красивое прощание с европейским футболом проще провернуть в Манчестере, чем в Турине.

Зачем это мировому футболу?

Роналду и подходит, и не подходит «Ювентусу», у той монеты несколько сторон. А вот то, что команда Пирло и сам Андреа не подходят футболисту Криштиану – двух мнений быть не может. При другом окружении из вот этого же самого португальца в его нынешнем состоянии можно было выжать больше голов, ассистов и финалов. «Ювентус» ведь пролетел мимо решающих матчей ЛЧ .

«Манчестер Юнайтед» давным-давно не трогал «ушастого», но в АПЛ минимум 10 финалов у каждого большого клуба. Роналду точно подумываем о смене команды, хотя финансовые аналитики и отговаривают, ведь в Италии не самые жесткие в Европе налоги для богатых, а запросы у португальца солидные. Париж тоже был вариантом, но ПСЖ еще повоюет за Месси, а Роналду всегда ищет свой путь.

С «Ювентусом» немножко прогадал, и главный невосполнимый ресурс у Криштиану такой же, как и у всех – время. И даже закоренелые враги «Манчестер Юнайтед» не станут спорить, что если грамотно обставить возвращение Роналду, то это красивый ход. Португалец нужен, если Сульшер согласен, что опыта не совсем хватает. Увидеть, как Фергюсон, победивший инсульт, аплодирует голу Криштиану на «Олд Траффорд», будет приятно большинству ценителей прекрасной игры.

Если Роналду за счет опыта и класса сделает «Манчестер Юнайтед» на два шага ближе к титулу, чем сейчас – футбол только выиграет. Обмен Погба на Криштиану может пойти на пользу всем сторонам сделки.