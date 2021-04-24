«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника Руиса-Атиля. Он играет за ПСЖ

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24 апреля 2021, 00:09

«Барселона» хочет вернуть в команду полузащитника , ушедшего в ПСЖ в 2015 году, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб уже ведет переговоры о переходе 18-летнего француза. Кайс привлекался к первой команде ПСЖ при Томасе Тухеле и успел сыграть за парижан в Лиге 1 семь матчей.

Отмечается, что после приостановки переговоров между ПСЖ и игроком о продлении контракта Кайс перестал попадать в состав первой команды парижского клуба.

В феврале появлялась информация, что Тухель хочет видеть Руиса-Атиля в «Челси».