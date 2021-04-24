ГлавнаяНовости

«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника Руиса-Атиля. Он играет за ПСЖ

24 апреля 2021, 00:09

«Барселона» хочет вернуть в команду полузащитника Кайса Руиса-Атиля, ушедшего в ПСЖ в 2015 году, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб уже ведет переговоры о переходе 18-летнего француза. Кайс привлекался к первой команде ПСЖ при Томасе Тухеле и успел сыграть за парижан в Лиге 1 семь матчей.

Отмечается, что после приостановки переговоров между ПСЖ и игроком о продлении контракта Кайс перестал попадать в состав первой команды парижского клуба.

В феврале появлялась информация, что Тухель хочет видеть Руиса-Атиля в «Челси».

Все новости
Слухи«Интер» нацелился на подписание голкипера «Удинезе» Муссо
Вчера, 19:08 Комментарии5
Слухи«Эвертон» хочет подписать Коутиньо
Вчера, 08:45 Комментарии9
Слухи«Лестер» претендует на Торгана Азара
Вчера, 08:36 Комментарии5
Слухи«Тоттенхэм» интересуется опорником «Селтика» и защитником «Фулхэма»
Вчера, 07:20 Комментарии4
Слухи«Реал» не продаст Эдегора. Зидан рассчитывает на игрока
27 апреля Комментарии3
СлухиКуман заинтересован в трансфере де Лигта в «Барселону»
27 апреля Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
24 апреля в 03:18
Для начала одного нужно убрать.
Дима Логинов
Дима Логинов
24 апреля в 00:10
Зачем марокканец Барселоне? Роналду заманить в клуб что ли надумали?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100