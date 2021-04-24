«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника Руиса-Атиля. Он играет за ПСЖ

«Барселона» хочет вернуть в команду полузащитника Кайса Руиса-Атиля, ушедшего в ПСЖ в 2015 году, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб уже ведет переговоры о переходе 18-летнего француза. Кайс привлекался к первой команде ПСЖ при Томасе Тухеле и успел сыграть за парижан в Лиге 1 семь матчей.
Отмечается, что после приостановки переговоров между ПСЖ и игроком о продлении контракта Кайс перестал попадать в состав первой команды парижского клуба.
В феврале появлялась информация, что Тухель хочет видеть Руиса-Атиля в «Челси».