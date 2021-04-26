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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Байи

26 апреля 2021, 17:50

Защитник Эрик Байи подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт футболиста будет действовать до лета 2024 года. Байи прокомментировал продление сотрудничества с «красными дьяволами»:

Я очень счастлив. Мне не нужно было думать, чтобы принять это предложение. Я люблю этот клуб, мне нравится играть за «Манчестер Юнайтед». Я счастлив, моя семья тоже, поэтому всё хорошо.

Моя травма осталась позади, я в хорошей форме и отлично себя чувствую. Новый контракт — это новый вызов. Я готов к этому.

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Байи

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Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 апреля в 20:56
Зачем? Очень мало играет. Игрок хороший, но травмы и глупые ошибки стали его спутниками.
STVA 1
STVA 1
26 апреля в 18:37, ред.
В принципе хороший ЦЗ и когда приходил в МЮ ему выдавалось много авансов и если бы не травмы я думаю он бы их оправдал!Но и как в случае с Умтити в дело вмешались травмы! Надеюсь с подписанием контракта они будут обходить его стороной!
dimagas2
dimagas2
26 апреля в 18:33
Легенда!
MRHM-1988
MRHM-1988
26 апреля в 18:03
Хорошо , что его продлили . Отличный игрок . Хоть ему и мало дают играть .
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
26 апреля в 17:57
Продление контракта с финансовой точки выгодно чтобы бесплатно не ушел. С игровой не факт что перестанет получать травмы. И если купим нового защитника кто-то должен стать лишним, вероятнее Линделеф раз у Байи новый контракт.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 17:54, ред.
Нормальное развитие событий...
ДСА
ДСА
26 апреля в 17:52
Лучше в футбол играть, чем бананы собирать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 апреля в 17:52
Это очень хорошо..
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