«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Байи

Защитник подписал новое соглашение с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт футболиста будет действовать до лета 2024 года. Байи прокомментировал продление сотрудничества с «красными дьяволами»:

Я очень счастлив. Мне не нужно было думать, чтобы принять это предложение. Я люблю этот клуб, мне нравится играть за «Манчестер Юнайтед». Я счастлив, моя семья тоже, поэтому всё хорошо.

Моя травма осталась позади, я в хорошей форме и отлично себя чувствую. Новый контракт — это новый вызов. Я готов к этому.