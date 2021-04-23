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«Барселона» предложит Месси новый контракт по системе «2+1»

23 апреля 2021, 17:29

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта работает над новым трехлетним контрактом для Лионеля Месси, пытаясь убедить его остаться в клубе, сообщает ESPN.

Президент каталонского клуба осознает, что они больше не могут платить Месси столько, сколько он зарабатывает на данный момент — около 75 миллионов евро чистыми в год, — и изучает различные формулы, чтобы удержать его в клубе.

Утверждается, что идея Лапорты заключается в том, чтобы предложить Месси более длительную сделку для дальнейшего компенсирования сокращения его зарплаты после выхода из кризиса.

Месси, чей контракт истекает в конце июня, ранее отдавал предпочтение идее продления контракта на год, основываясь на собственных чувствах и спортивном проекте, действующем в «Барсе». Однако Лапорта, как утверждает источник, не может соблюдать условия такой сделки в условиях кризиса, поэтому он надеется убедить Месси подписать контракт на два года, который будет включать в себя опцию продления еще на сезон.

Недавно сообщалось, что Месси обсудит новый контракт с «Барселоной» после завершения сезона.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
24 апреля в 23:33
26 мячей сливочным хватит?
Удивительно, но факт, что с нарциссом за 10 лет Реал выиграл 2 титула Ла Лиги, а без него Реал уже столько же выиграл 😂
А теперь этот бездарь уже Ювентус тянет вниз 😂
League1
League1 ответ Agamaga........ (раскрыть)
24 апреля в 19:10
меси днищенский осасунщик. Не заступайся за него, пусть он сам на поле доказывает, что это не так. Только он не умеет. Всю свою жизнь только позорится. Разгромы осасун - это тоже позор. Не осасуны громить надо, а в важных матчах свою силу показывать.
Agamaga........
Agamaga........ ответ League1 (раскрыть)
24 апреля в 07:00
Кто-то тянет Ювентус вниз - 4 место. Вот там бездарь!
Agamaga........
Agamaga........ ответ RR117 (раскрыть)
24 апреля в 06:58
Нет не из-за Месси Барса в кризисе, и не из-за него сливочные испытывают финансовые проблемы.
Там была самая высокая з/п среди всех спортивных клубов мира. К слову Ракитич получал в 1,5 раза больше Модрича, и так почти у каждого футболиста.
И да, Месси тоже успел ЛЧ выиграть 3 раза, пока Ливерпуль и Бавария отдыхали, к слову!
RR117
RR117
24 апреля в 03:11
Неплохо так обходится Барселоне игрок, готовый играть за неё "бесплатно".

Месси обходится клубу почти в 150 млн евро в год, после продления последнего контракта.

При этом, клуб постоянно с треском вылетает из ЛЧ и имеет самую высокую зарплатную ведомость в мире футбола, благодаря в том числе футболисту, готовому играть "бесплатно".
К примеру Ливерпуль и Бавария за это время выиграли две ЛЧ.

Из-за этой ситуации, Барселона оказалась на грани банкротства имея долг почти в миллиард евро.
mortid
mortid
24 апреля в 00:32
Жадный Куччиттини когда в последний раз выигрывал ЛЧ? В старинные года? Ананас ему в 76у, а не 75 млн.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ATG (раскрыть)
23 апреля в 23:12
Хотелось бы.
Знатог
Знатог
23 апреля в 22:32
сейчас Месси платят за то что он Месси.
ATG
ATG ответ Leha-ha50 (раскрыть)
23 апреля в 22:23
Месси всё понимает)) Есть уверенность что он останется в Барсе
Gelious
Gelious
23 апреля в 22:09
Пожизненный надо!!! Только так!
Brooklyn888
Brooklyn888
23 апреля в 21:14
Араухо: Мы с Месси обсуждаем действия при угловых, я говорю в какую зону ему подавать

Защитник Барселоны Рональд Араухо поделился мыслями после матча с Хетафе, в котором он отметился голом.

"Во втором тайме нам нелегко пришлось, можно было закончить игру более комфортно. Все оставшиеся матчи – это финалы для нас, и каждый соперник будет выкладываться по максимуму.

Мы с Месси обсуждаем действия при угловых, я говорю в какую зону ему подавать. Я достаточно высокий для того, чтобы помогать команде в этом деле. Я уже дважды так забил.

Игра была непростая, но команда знала, что делать, и добилась победы, это самое главное", – заявил уругваец.
nikoladolgov
nikoladolgov
23 апреля в 20:37
А Хави и Иньеста тоже вернутся ?
Василий Корнечук
Василий Корнечук
23 апреля в 20:09
Пусть остается в клубе и будет счастлив.
dimagas2
dimagas2
23 апреля в 19:51
Г+Г короче))
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 19:32
Хороший контракт
Rattlehead
Rattlehead
23 апреля в 19:24
2 миллиард евро - оклад, 1 миллиард - премия?
League1
League1
23 апреля в 19:06
Ему просто надо дать пинка. Он не отрабатывает свою зарплату. Барса без него всегда играет лучше. Держать этого распиаренного бздаря ради посещений барсостадиона сейчас совсем не имеет смысла. Гнать бездаря в шею.
Бубнин
Бубнин
23 апреля в 18:56
Сутки через двое.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 апреля в 18:43
Кааак??? Карлику обещали пожизненный котракт! Безобразие.
eleven LC
eleven LC
23 апреля в 18:42
Месси хочет победить в лиге чемпионов, а в Барселоне это не получается сделать уже 6 лет
Хотя если честно было бы очень интересно посмотреть на Месси в другой команде,это был бы трансфер века-но потянуть его могут лишь 2-3 клуба в Европе,МанСити, ПСЖ и Реал (шутка)
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 18:41
Раньше и бабка была девкой !!! Месси тоже не молодеет и его нынешнее КПД тоже не соответствует той зарплате . Так что унывать ему не придётся с новой зарплатой. Как говорится, - От каждого по его способностям , каждому по его труду !!! Я думаю он всё же согласиться на новый контракт. Будь здоров Месси и продолжай радовать своих поклонников !!!
Всем Добра !!!
Alex12357
Alex12357
23 апреля в 18:19
Самый лучший способ-дать пинка под одно место ,как сделал в свою бытность Реал -Роналду и всё ,теперь Роналду просится в любые клубы,ГазПрому нужно его купить!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 апреля в 18:14
Лионель не обеднеет , если ему урежут зарплату. Надеюсь, Месси с пониманием отнесется к предложению руководства клуба. Клуб более , чем хорошо, оплачивал его работу. Но по нынешним временам - это очень расточительно и Лионель должен это понять. Надеюсь , что Месси все же останется в Барселоне и продолжит радовать нас своей игрой.
Всем здоровья.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 18:01
Он больше не кому и не нужен!
КЭТиК
КЭТиК
23 апреля в 17:59
Аппетиты у Месси большие.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 17:54
Останется он !Никуда не денется)
ermak6848
ermak6848
23 апреля в 17:46
При таком раскладе надо отстаться...
shlomo
shlomo
23 апреля в 17:35
Решение правильное...
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