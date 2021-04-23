«Барселона» предложит Месси новый контракт по системе «2+1»

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23 апреля 2021, 17:29

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта работает над новым трехлетним контрактом для , пытаясь убедить его остаться в клубе, сообщает ESPN.

Президент каталонского клуба осознает, что они больше не могут платить Месси столько, сколько он зарабатывает на данный момент — около 75 миллионов евро чистыми в год, — и изучает различные формулы, чтобы удержать его в клубе.

Утверждается, что идея Лапорты заключается в том, чтобы предложить Месси более длительную сделку для дальнейшего компенсирования сокращения его зарплаты после выхода из кризиса.

Месси, чей контракт истекает в конце июня, ранее отдавал предпочтение идее продления контракта на год, основываясь на собственных чувствах и спортивном проекте, действующем в «Барсе». Однако Лапорта, как утверждает источник, не может соблюдать условия такой сделки в условиях кризиса, поэтому он надеется убедить Месси подписать контракт на два года, который будет включать в себя опцию продления еще на сезон.

Недавно сообщалось, что Месси обсудит новый контракт с «Барселоной» после завершения сезона.