«Арсенал» предложит Смиту-Роу новый контракт на улучшенных условиях

«Арсенал», по данным The Athletic, начал переговоры о новом контракте для полузащитника Эмиля Смита-Роу.
По информации источника, руководство лондонского клуба предложит 20-летнему игроку новое соглашение на улучшенных условиях.
В текущем сезоне Эмиль сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
Сейчас "дроздов" интересно смотреть, они еще надеются спастись.
Я начал понимать почему его третировали в Арсенале. В Вест Броме ему предоставили свободу действий, он играет атакующего полузащитника и даже не флангового. Ну, и он явно злоупотребляет индивидуальными действиями: идет в неоправданный дриблинг, теряет мяч. Сил не жалеет, этого не отнять.
Слегка разочаровался
Сейчас "дроздов" интересно смотреть, они еще надеются спастись.
Я начал понимать почему его третировали в Арсенале. В Вест Броме ему предоставили свободу действий, он играет атакующего полузащитника и даже не флангового. Ну, и он явно злоупотребляет индивидуальными действиями: идет в неоправданный дриблинг, теряет мяч. Сил не жалеет, этого не отнять.
Слегка разочаровался