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«Арсенал» предложит Смиту-Роу новый контракт на улучшенных условиях

26 апреля 2021, 11:47

«Арсенал», по данным The Athletic, начал переговоры о новом контракте для полузащитника Эмиля Смита-Роу.

По информации источника, руководство лондонского клуба предложит 20-летнему игроку новое соглашение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Эмиль сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.

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zdeniss
zdeniss ответ aNOOBis (раскрыть)
26 апреля в 20:26
Про Сака забыл, согласен)
aNOOBis
aNOOBis ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
26 апреля в 14:39
Вчера смотрел игру Найлза за Вест Бром.
Сейчас "дроздов" интересно смотреть, они еще надеются спастись.
Я начал понимать почему его третировали в Арсенале. В Вест Броме ему предоставили свободу действий, он играет атакующего полузащитника и даже не флангового. Ну, и он явно злоупотребляет индивидуальными действиями: идет в неоправданный дриблинг, теряет мяч. Сил не жалеет, этого не отнять.

Слегка разочаровался
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ zdeniss (раскрыть)
26 апреля в 13:52
Лол, Сака однозначно лучший пока что. Роу тоже хорош, конечно. А вот на Тирни уже нет смысла рассчитывать, игрок 2/3 времени в лазарете.
zdeniss
zdeniss
26 апреля в 12:02
Таких парней нужно держать, в команде их двое - он и Тирни, остальных можно тасовать и строить команду вокруг этой парочки.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 апреля в 11:54
Очень результативный игрок!
ОПС
ОПС
26 апреля в 11:54
Заслужил значит своей игрой
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