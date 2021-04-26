«Арсенал» предложит Смиту-Роу новый контракт на улучшенных условиях

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26 апреля 2021, 11:47

«Арсенал», по данным The Athletic, начал переговоры о новом контракте для полузащитника .

По информации источника, руководство лондонского клуба предложит 20-летнему игроку новое соглашение на улучшенных условиях.

В текущем сезоне Эмиль сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.