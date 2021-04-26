«Милан» установил крайний срок продления контракта с Доннаруммой

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26 апреля 2021, 11:26

«Милан» установил крайний срок продления контракта с вратарем , сообщает Tuttosport.

«Россонери» уже долгое время изо всех сил пытаются добиться прорыва в переговорах о продлении контракта с 22-летним игроком. По информации источника, руководство «Милана» готово продолжать диалог с футболистом и его агентом только в течение еще одного месяца.

Нынешний контракт Доннаруммы с клубом истекает в июне.

Недавно сообщалось, что Доннарумма хочет стать самым высокооплачиваемым голкипером в мире.