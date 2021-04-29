Верратти – Гвардиоле: «Чего тебе надо? Заткнись!»

«Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Во время игры комментаторы Sky Sport Italia услышали, как полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокричал на испанском языке: «Чего тебе надо? Заткнись!» Вероятно, 28-летний хавбек таким образом отреагировал на призыв наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы показать Верратти жёлтую карточку за опасный подкат.
( М. Городинский)
( М. Городинский)
Гвардиола: "Я просто хотел спросить, как здесь пройти в библиотеку."
Гвардиола: "Я просто хотел спросить, как здесь пройти в библиотеку."