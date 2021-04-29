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Верратти – Гвардиоле: «Чего тебе надо? Заткнись!»

29 апреля 2021, 05:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Во время игры комментаторы Sky Sport Italia услышали, как полузащитник ПСЖ Марко Верратти прокричал на испанском языке: «Чего тебе надо? Заткнись!» Вероятно, 28-летний хавбек таким образом отреагировал на призыв наставника «горожан» Хосепа Гвардиолы показать Верратти жёлтую карточку за опасный подкат.

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dzvinka
dzvinka ответ sihafazatron (раскрыть)
29 апреля в 13:06, ред.
да нет конечно же, за что? там регулярно такие крики друг к другу. К тому же, с какой кстати пеп тявкает подруку, там разберутся втроем Вератти - парень которого он срубил, и арбитр... если уж по "племенным законам" разбирать. Вератти недвусмысленно и указал, что лишние голоса тут не нужны))
Futurista
Futurista
29 апреля в 10:03
На испанском не считается)...судил немец...играли английская и французская команда...
Alex12357
Alex12357
29 апреля в 09:13, ред.
Вам всем не кажется странным,ПСЖ-сначала Барселона,затем Бавария,теперь МС-и судить ставят немецкого судью /после вылета Баварии/-ПСЖ достались/согласно непонятно какому жребию/все чемпионы своих стран.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 09:03
Это грубо и не по европейски!!!
( М. Городинский)
Cympak-05
Cympak-05
29 апреля в 08:50
Во втором тайме показал, что ему надо
Vladimir808
Vladimir808
29 апреля в 08:20
Марко хамил, однако.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 08:18
Ну не сдержался парень,бывает!
sihafazatron
sihafazatron
29 апреля в 07:08
за такое могут и наказать
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 07:08
Грубовато и не красиво.
STVA 1
STVA 1
29 апреля в 06:22
Пока затыкаются ПСЖ... ждём второй матч
112910415
112910415
29 апреля в 06:06
эмоции через край, бывает
Caniggia
Caniggia
29 апреля в 06:05
Вератти: "Чего тебе надо? Заткнись!"
Гвардиола: "Я просто хотел спросить, как здесь пройти в библиотеку."
Эдмон
Эдмон
29 апреля в 05:58
проигрывать надо уметь
LOpp
LOpp
29 апреля в 05:42
Очевидно, Гвардиоле нужна была жёлтая карточка для Вератти или красная. Тут уж как Кукаян решит.
St David
St David
29 апреля в 05:38
Итальянцы никогда не могли достойно проигрывать.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 05:37
Совсем не культурные испанцев
Октябрь 1917
Октябрь 1917
29 апреля в 05:36
И правильно сделал...
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