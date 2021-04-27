Клуб АПЛ составил список Instagram-моделей, которые шантажируют футболистов

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27 апреля 2021, 13:57

Клуб АПЛ (не называется) составил «полезный справочник» для новых игроков команды.

Якобы некоторые модели пытались заставить футболистов клуба дарить им деньги и подарки. Если спортсмены отказывались, то модели угрожали, что расскажут о тайной связи их женам и подругам.

Чтобы в такую «ловушку» не попались новички, клуб составил список инстаграм-моделей, на которых указали игроки.

Недавно жена форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля пожаловалась на свою жизнь.