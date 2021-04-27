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Клуб АПЛ составил список Instagram-моделей, которые шантажируют футболистов

27 апреля 2021, 13:57

Клуб АПЛ (не называется) составил «полезный справочник» для новых игроков команды.

Якобы некоторые модели пытались заставить футболистов клуба дарить им деньги и подарки. Если спортсмены отказывались, то модели угрожали, что расскажут о тайной связи их женам и подругам.

Чтобы в такую «ловушку» не попались новички, клуб составил список инстаграм-моделей, на которых указали игроки.

Недавно жена форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля пожаловалась на свою жизнь.

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Estiva
Estiva
27 апреля в 16:40
пора под суд этих моделей за шантаж и вымогательство
Ozabot
Ozabot
27 апреля в 16:14
Волочиться за юбками и изменять женам это не преступление. Даже не административка. А вот вымогать деньги и шантажировать это вполне себе подстатейное дело.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 15:57
Ты прав. Но только с точки зрения морали. А с точки зрения закона - это шантаж.
Leha-ha50
Leha-ha50
27 апреля в 15:43
Чтобы не было беды, к чужим лисицам не ходы!!!
( Тарапунька и Штепсель)
Дима Логинов
Дима Логинов ответ Igo0rek (раскрыть)
27 апреля в 14:13
Каким образом это отменяет то, что женатый человек не должен волочиться за юбками? Здесь однозначно виноваты женатые футболисты. Они за адюльтер расплачиваются. По мне, так всё справедливо. Тем более девчонки не угрожают тюрьмой за насилие или что-то подобное, а то, что они при этом прожжённые потребительницы, так это не меняет сути измен футболистов.
Igo0rek
Igo0rek ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 14:09
Это не "девчонки", это расходный материал, просто товар.
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 14:06
А встану-ка я на сторону инстаграм-моделей. Они же никого не склонили к сексу и не выдали за насилие это. А то, что женатые балбесы прыгают в постель к другим девчонкам, а потом боятся огласки перед женой - так это их проблемы. Женился - не волочись за юбками, а коли это делаешь, то будь готов отвечать за свои поступки. Девчонки молодцы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
27 апреля в 14:04
Делать им нечего...
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