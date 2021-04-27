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Депутат Лебедев: «Лучше судья-трансгендер из Израиля, чем наш Вилков»

27 апреля 2021, 17:02

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что в Израиле арбитр решил сменить пол.

А какая разница, как человек себя определяет? Трансгендер, гомосексуал, бисексуал, лесбиянка — на качество судейства это никак не влияет, на футбол тоже. Главное, чтобы хорошо знал правила и был беспристрастным. А какой у человека гендер, национальность или цвет кожи — без разницы.

Сможем ли увидеть такое в России? Думаю, да. Понимаете, мир развивается и движется вперед. Если мы хотим оставаться в мировой повестке дня, мы волей-неволей должны следовать тем вещам, которые принимаются в остальном мире. Лично я этого не приветствую, но отношусь спокойно, толерантно.

Если судья хочет поменять себе пол — пожалуйста. Главное — суди хорошо. Уж лучше судья-трансгендер из Израиля, чем наш Вилков или кто-то еще.

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mag57
mag57
27 апреля в 23:16
у нас все депутаты,чиновники и алегархи - 50ы......
galem72
galem72
27 апреля в 22:14
Плешивый чекист всяко это не разделит. Такое мнение может и бункер пошатнуть, а у нас стабильность, поэтому следует очернить младшего жирика.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
27 апреля в 21:43
Любой лучше, чем депутат
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
27 апреля в 20:10
Нельзя сказать, что это прямой маразм. Такой же закон существует в США - там вообще людям нельзя ничего сажать. И его как и там лоббируют крупные агрохолдинги, а крупнейшие агрохолдинги у нас принадлежат напрямую детям высших чиновников или родственникам. Так что проблемы в этом нет.
Беренгар
Беренгар
27 апреля в 19:30
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    27 апреля в 18:54
    Судья Михаил Вилков....по возвращению из Израиля...
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал ответ Ironigor (раскрыть)
    27 апреля в 18:19
    В целом он просто еще раз показал этим, что фиговый депутат, оскорбил и ЛГБТ, и судей одним высказыванием. Кстати, он сын гея - известно, как Жириновский в партию принимает, через баньку. Поэтому мб он так нелепо и высказался.
    LaFur1aRoja
    LaFur1aRoja
    27 апреля в 18:17
    А как же скрепы духовные ?? а гейропа и остальные вещи про которые вещает Соловьиный помет ?
    batman555
    batman555
    27 апреля в 18:15
    Бить не надо таких людей,что хотят то пусть и делают.Но сравнивать Вилкова и трансгердера,как-то не корректно) трансгер. хуже чем лезби и голуб.
    David Young
    David Young ответ Rustikref (раскрыть)
    27 апреля в 18:07
    Здесь все "хороши".
    Rustikref
    Rustikref
    27 апреля в 18:06
    Лучше депутат Лапочкин , чем депутат Лебедев! Тот случай когда депутат хочет зализать народу! Но этот случай когда народ за судью!
    Gahi
    Gahi
    27 апреля в 18:05, ред.
    "Лебединая песня" депутата Лебедева, от молчаливого согласия которых происходят все эти безобразия что на поле, что за его пределами. Убирая одних  арбитров за утрату доверия, другие к сожалению лучше не становятся. 
    Ironigor
    Ironigor
    27 апреля в 18:04
    Чудо - юдо депутат !!! Совсем не смешно, даже боязно ,что вот такие депутаты у нас в стране. И вот такие представители гомо сапиенс нам создают законы.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Parma1972 (раскрыть)
    27 апреля в 17:53
    Ага BLM, смена пола. родитель 1 и родитель 2...это они хорошо развиваются. В Канаде сажают отца зато что он не подписал согласие на смену пола девочке... Класс развивается...
    berda2003
    berda2003
    27 апреля в 17:33
    менять пол, это как депутату поменять мнение, главное не прозевать направление ветра...
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    27 апреля в 17:26, ред.
    Вилков не молчи, мордобой Федотова и Лебедева все посмотрели бы с большим удовольствием. И притом будет тот уникальный случай, когда симпатии будут на стороне арбитра)))))
    Parma1972
    Parma1972
    27 апреля в 17:16
    Мир развивается и движется вперед-это верно,а мы благодаря нашему великому кормчему и депутатам движемся совсем в обратную сторону...
    Stiv28
    Stiv28
    27 апреля в 17:12, ред.
    Лучше никто, чем Лебедев, сын Жириновского, папа проститутка политическая и сын туда же.
    sv_1969
    sv_1969
    27 апреля в 17:04
    Лучше иметь дочь прост-ку, чем такого депутата)))
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