Депутат Лебедев: «Лучше судья-трансгендер из Израиля, чем наш Вилков»

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что в Израиле арбитр решил сменить пол.

А какая разница, как человек себя определяет? Трансгендер, гомосексуал, бисексуал, лесбиянка — на качество судейства это никак не влияет, на футбол тоже. Главное, чтобы хорошо знал правила и был беспристрастным. А какой у человека гендер, национальность или цвет кожи — без разницы.

Сможем ли увидеть такое в России? Думаю, да. Понимаете, мир развивается и движется вперед. Если мы хотим оставаться в мировой повестке дня, мы волей-неволей должны следовать тем вещам, которые принимаются в остальном мире. Лично я этого не приветствую, но отношусь спокойно, толерантно.

Если судья хочет поменять себе пол — пожалуйста. Главное — суди хорошо. Уж лучше судья-трансгендер из Израиля, чем наш Вилков или кто-то еще.