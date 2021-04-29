Американец Марш — новый главный тренер «Лейпцига»

«Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о назначении Джесси Марша на должность нового главного тренера клуба.
Американский специалист приступит к работе 1 июля. На этой должности он заменит Юлиана Нагельсманна, который со следующего сезона возглавит «Баварию». Марш подписал контракт с «Лейпцигом» до лета 2023 года.
47-летний специалист давно работает в системе клубов «Ред Булл». С 2015 по 2018 год Марш возглавлял «Нью-Йорк Рэд Буллз», где был признан тренер года в MLS (2015). В сезоне 2018/19 американец работал помощником Ральфа Рангника в «Лейпциге», а с 2019 года принял управление «Зальцбургом», выиграв чемпионат и Кубок Австрии в прошлом сезоне.
Дест Барселона, Рейнолдс Рома, Адамс Лейпциг, Пулишич Челси, Рейна Боруссия, Маккенни Ювентус и др.
Дест Барселона, Рейнолдс Рома, Адамс Лейпциг, Пулишич Челси, Рейна Боруссия, Маккенни Ювентус и др.