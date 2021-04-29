Американец Марш — новый главный тренер «Лейпцига»

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29 апреля 2021, 11:14

«Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о назначении на должность нового главного тренера клуба.

Американский специалист приступит к работе 1 июля. На этой должности он заменит , который со следующего сезона возглавит «Баварию». Марш подписал контракт с «Лейпцигом» до лета 2023 года.