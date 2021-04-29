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Американец Марш — новый главный тренер «Лейпцига»

29 апреля 2021, 11:14

«Лейпциг» на своём официальном сайте объявил о назначении Джесси Марша на должность нового главного тренера клуба.

Американский специалист приступит к работе 1 июля. На этой должности он заменит Юлиана Нагельсманна, который со следующего сезона возглавит «Баварию». Марш подписал контракт с «Лейпцигом» до лета 2023 года.

47-летний специалист давно работает в системе клубов «Ред Булл». С 2015 по 2018 год Марш возглавлял «Нью-Йорк Рэд Буллз», где был признан тренер года в MLS (2015). В сезоне 2018/19 американец работал помощником Ральфа Рангника в «Лейпциге», а с 2019 года принял управление «Зальцбургом», выиграв чемпионат и Кубок Австрии в прошлом сезоне.

Американец Марш — новый главный тренер «Лейпцига»

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Все комментарии
РБ.L
РБ.L
30 апреля в 18:36
Слежу за РБ Лейпциг с 2010 года .Периодически хожу на их матчи . Понятно не в этом году . Я не специалист но на мой взгляд лучшим Лейпциг был при Рангнике приятно было посмотреть и при нем именно Марш был помощником . А при Нагельсмане разброд и шатание смотреть неинтересно больше 50% передач поперек поля либо вратарю. Любой забитый гол прямо праздник . Жду он Марша возвращения прежнего РБ
David Young
David Young ответ РБ.L (раскрыть)
30 апреля в 13:48
Интересный взгляд на Ред Булл Лейпциг.
РБ.L
РБ.L ответ berda2003 (раскрыть)
30 апреля в 12:35
РБ Лейпциг это не про немцев . Там игроков с немецким паспортом трое или четверо. Да и Марш в первую очередь не американец а тренер работавший в системе Ред Була и в Америке и кстати в Лейпциге помощником у Рангника . А уж потом в Австрии. Так что по сути Марш получил повышение в системе Ред Була и вернулся в Лейпциг .
dzvinka
dzvinka
29 апреля в 13:17
интересно весьма, посмотрим как он себя проявит
berda2003
berda2003
29 апреля в 13:10
немцы окончательно легли под пиндосов... мало того, что америкосы рулят германией, ещё тренировать и учить футболу будут...
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
29 апреля в 12:39
Марш бросок в Лейцпиг))
makkie
makkie
29 апреля в 12:14
Не только игроки, но и тренеры идут на повышение из Зальцбурга в Лейпциг)
LOpp
LOpp ответ beefs (раскрыть)
29 апреля в 11:48
тренеры да, а вот игроки у них весьма, весьма...

Дест Барселона, Рейнолдс Рома, Адамс Лейпциг, Пулишич Челси, Рейна Боруссия, Маккенни Ювентус и др.
ОПС
ОПС
29 апреля в 11:25
Ничего хорошего не получится.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
29 апреля в 11:23
Немцы назначают американца главным тренером...Раньше бы мне сказали посмеялся бы...
beefs
beefs
29 апреля в 11:23
американцы в Европе не достигали каких то высот...
ДСА
ДСА
29 апреля в 11:15
Похоже нашли достойную замену.
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