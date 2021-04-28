Новым спортивным директором «Барселоны» стал бывший тренер теннисисток

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28 апреля 2021, 23:38

В «Барселоне» назначен спортивный директор клуба.

Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1 сообщает, что вакантную должность занял Хави Будо, сыгравший важную роль в избирательной кампании президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

В прошлом Будо работал тренером теннисисток. Он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу. Источник отмечает, что Будо также будет принимать активное участие в управлении академией «Барселоны» и контроле за развитием женской футбольной команды клуба.

Ранее должность спортивного директора «Барсы» занимал экс-футболист Эрик Абидаль. Он был уволен в августе прошлого года.