ГлавнаяНовости

Новым спортивным директором «Барселоны» стал бывший тренер теннисисток

28 апреля 2021, 23:38

В «Барселоне» назначен спортивный директор клуба.

Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1 сообщает, что вакантную должность занял Хави Будо, сыгравший важную роль в избирательной кампании президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

В прошлом Будо работал тренером теннисисток. Он долгое время тренировал Карлу Суарес Наварро и Паулу Бадосу. Источник отмечает, что Будо также будет принимать активное участие в управлении академией «Барселоны» и контроле за развитием женской футбольной команды клуба.

Ранее должность спортивного директора «Барсы» занимал экс-футболист Эрик Абидаль. Он был уволен в августе прошлого года.

Все новости
Кержаков объявил об уходе из «Томи»
15 мая Комментарии8
Официально«Шахтёр» подтвердил, что Луиш Каштру покидает клуб
12 мая ФотоКомментарии3
Официально«Кёльн» объявил о назначении нового тренера
11 мая Комментарии1
Слухи«Ювентус» принял решение не увольнять Пирло до конца сезона
10 мая Комментарии17
ОфициальноЛуиш Каштру объявил об уходе из «Шахтёра»
09 мая Комментарии6
СлухиКонте может попасть под сокращение в «Интере»
08 мая Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Василий Корнечук
Василий Корнечук ответ Loko best (раскрыть)
29 апреля в 11:25
Спасибо, что отметили мой комментарий, хотя, как я понял, мое мнение ничего не значит, но вы все-таки решили мне написать
112910415
112910415
29 апреля в 07:35
ожидается немало шуточек по ходу его работы
Loko best
Loko best ответ Василий Корнечук (раскрыть)
29 апреля в 00:43
На сколько он талантливый мы со временем узнаем,а ваше мнение так же как мнение о том,что он талантлив,это просто слова
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 00:08
    dzvinka
    dzvinka ответ stanichnik (раскрыть)
    28 апреля в 23:50
    а кто сказал, что это футбольный клуб?
    Futurista
    Futurista ответ stanichnik (раскрыть)
    28 апреля в 23:46
    Добиваться увеличения скорости перемещения мяча между футболистами)...
    stanichnik
    stanichnik
    28 апреля в 23:43
    Что будет делать теннисист в футбольном клубе? Хорошо, что не фигурист.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 апреля в 23:41
    Добивают клуб. Но мне будут отвечать, что он талантливый менеджер.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100