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«Лейпциг» оригинально объявил о назначении Марша новым главным тренером

29 апреля 2021, 11:02

В ближайшее время наставник «Зальцбурга» Джесси Марш станет новым главным тренером «Лейпцига». Американский специалист начнёт работу с «быками» со следующего сезона.

«Лейпциг» в своём твиттере опубликовал видео, где на листе указаны трансферы клуба. Человек, стоящий за кадром, отмечает маркером, что переходы состоялись успешно. На другой части (под надписью «тренер») указаны инициалы действующего наставника команды Юлиана Нагельсманна (JN). Человек за кадром изменяет инициалы Нагельсманна на инициалы Джесси Марша (JM), которого слухи связывают с переходом в «Лейпциг».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
29 апреля в 11:29
Новый тренер проблемы старые.
galem72
galem72
29 апреля в 11:15
Молодцы! Получилось креативно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 11:06
Да уж,действительно оригинально
STVA 1
STVA 1
29 апреля в 11:06
Всё в системе РБ.... На повышение пошёл.
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