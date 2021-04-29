«Лейпциг» оригинально объявил о назначении Марша новым главным тренером

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29 апреля 2021, 11:02

В ближайшее время наставник «Зальцбурга» станет новым главным тренером «Лейпцига». Американский специалист начнёт работу с «быками» со следующего сезона.

«Лейпциг» в своём твиттере опубликовал видео, где на листе указаны трансферы клуба. Человек, стоящий за кадром, отмечает маркером, что переходы состоялись успешно. На другой части (под надписью «тренер») указаны инициалы действующего наставника команды (JN). Человек за кадром изменяет инициалы Нагельсманна на инициалы Джесси Марша (JM), которого слухи связывают с переходом в «Лейпциг».