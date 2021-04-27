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Нагельсманн возглавит «Баварию»

27 апреля 2021, 11:57

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Баварии».

33-летний специалист возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Оба клуба подтвердили договоренность.

«Бавария» заявила, что согласовала детали расторжения контракта нынешнего рулевого команды Ханси Флика. Он доработает текущий сезон, а затем покинет свой пост.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
27 апреля в 20:57
Многие его нахваливают, но реальный его уровень увидите в ЛЧ. Типа провальных матчей при Гвардиоле.
RR117
RR117
27 апреля в 17:40
Бавария вышла на новый уровень- теперь она уводит тренеров у конкурентов .

Ощущение, что вся цель Бундеслиги, это работать на процветание Баварии, чтобы ей одной было комфортно играть и выигрывать.
Loko best
Loko best ответ Carthaginian (раскрыть)
27 апреля в 15:14
Ковач сейчас поднял из руин Монако,если он не смог качественно работать в Баварии,это не говорит о том,что он плохой тренер.Бавария специфичная команда,сама не знающая,что ей надо.
ColdSun1995
ColdSun1995
27 апреля в 14:59
нууу могло быть хуже.
до сих пор немножко расстроен, что Флик уйдёт от нас :(

Нагельсманну удачи! Это лучший выбор из всех, что есть сейчас
allemz
allemz ответ dzvinka (раскрыть)
27 апреля в 14:32
Ага, он же всю жизнь мечтал тренировать Трофеенхэм))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
27 апреля в 13:05
какого же еще тренера подписывать, как не тренера ближайшего конкурента.
Баварии для верности на еще Холланда, Андре Силву и Вегхорста купить.
112910415
112910415
27 апреля в 12:53
выдержит ли молодой тренер этот уровень ответственности ?!
Брулин
Брулин
27 апреля в 12:31
Флик гений! За полтора года переехал катком весь футбольный мир и теперь уходит поднимать из руин слабую сборную! Феномен на уровне Гвардиолы в Барселоне!
dzvinka
dzvinka
27 апреля в 12:28
думал что он в АПЛ пойдет следующий клуб, странно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
27 апреля в 12:22
Сомнительное такое решение.
Carthaginian
Carthaginian ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 12:18
Думаю повториться история с Ковачем и Виллаш-Боашем. Заработаю денег и вернуться к своему тренерскому уровню.
Carthaginian
Carthaginian
27 апреля в 12:15
Поздравляю болельщиков Лейпцига, они получат помимо финансового бонуса еще и реальное усиление на позицию главного тренера (заберут из Зальзбурга).

И также поздравляю болельщиков Баварии с Ковачем номер 2. Главное чтобы Салихамиджич был доволен. Надеюсь Нагельсманн уже начал учить хорватский.

Также поздравляю болельщиков Зенита, думаю через пару сезонов у вас появиться немецкий тренер, отсылка к Виллаш-Боашу.

И поздравляю Нагельсманна с увеличением ЗП. За деньгами пошел в Баварию.
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 12:11
Момент истины для молодого немца. Получится удачно - войдёт в пантеон великих, провалится - с большой долей вероятности похоронит свою карьеру в топ-клубах. Юлиан рад наверняка, но жизнь не такая простая, сколько уже людей поломали свои тренерские судьбы, переоценив свои силы на данном этапе развития. Прямо сейчас в Турине подобная история протекает. В любом случае, удачи Нагельсманну.
Gelious
Gelious
27 апреля в 12:11
Что там Чиферин говорил? Что суперлига отстой, а другие клубы должны брать пример с Баварии? Подскажите ему, каким именно образом Бавария удерживает лидирующие позиции у себя годами, если сам он футболом не очень увлекается, видимо
Roger Young
Roger Young
27 апреля в 12:09
Удачи, тренер хороший. Только клуб перекачен деньгами и долго никто не задерживался из тренеров
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