Нагельсманн возглавит «Баварию»

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27 апреля 2021, 11:57

Главный тренер «Лейпцига» , как и ожидалось, продолжит карьеру в «Баварии».

33-летний специалист возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Оба клуба подтвердили договоренность.

«Бавария» заявила, что согласовала детали расторжения контракта нынешнего рулевого команды Ханси Флика. Он доработает текущий сезон, а затем покинет свой пост.