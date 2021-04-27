Нагельсманн возглавит «Баварию»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн, как и ожидалось, продолжит карьеру в «Баварии».
33-летний специалист возглавит мюнхенский клуб с 1 июля 2021 года. Оба клуба подтвердили договоренность.
«Бавария» заявила, что согласовала детали расторжения контракта нынешнего рулевого команды Ханси Флика. Он доработает текущий сезон, а затем покинет свой пост.
И также поздравляю болельщиков Баварии с Ковачем номер 2. Главное чтобы Салихамиджич был доволен. Надеюсь Нагельсманн уже начал учить хорватский.
Также поздравляю болельщиков Зенита, думаю через пару сезонов у вас появиться немецкий тренер, отсылка к Виллаш-Боашу.
И поздравляю Нагельсманна с увеличением ЗП. За деньгами пошел в Баварию.
И также поздравляю болельщиков Баварии с Ковачем номер 2. Главное чтобы Салихамиджич был доволен. Надеюсь Нагельсманн уже начал учить хорватский.
Также поздравляю болельщиков Зенита, думаю через пару сезонов у вас появиться немецкий тренер, отсылка к Виллаш-Боашу.
И поздравляю Нагельсманна с увеличением ЗП. За деньгами пошел в Баварию.