Фанат МЮ задержан после акции протеста на «Олд Траффорд»

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04 мая 2021, 00:19

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию около стадиона, но часть протестующих прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты протестовали против владельцев команды. Из-за данного события было принято решение перенести матч 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Как сообщается в заявлении полиции Манчестера, 28-летний мужчина был задержан за агрессивное поведение в отношении сотрудников полиции. Протесты переросли в насилие: в полицию были брошены сигнальные ракеты, бутылки и заграждения, шесть полицейских получили ранения.