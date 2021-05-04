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Фанат МЮ задержан после акции протеста на «Олд Траффорд»

04 мая 2021, 00:19

Болельщики «Манчестер Юнайтед» устроили акцию около стадиона, но часть протестующих прорвалась внутрь «Олд Траффорд». Фанаты протестовали против владельцев команды. Из-за данного события было принято решение перенести матч 34-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Как сообщается в заявлении полиции Манчестера, 28-летний мужчина был задержан за агрессивное поведение в отношении сотрудников полиции. Протесты переросли в насилие: в полицию были брошены сигнальные ракеты, бутылки и заграждения, шесть полицейских получили ранения.

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boom4321
boom4321
05 мая в 11:54
Пьяные беспредельщики это уже не фанаты, а бандиты и место им в тюрьме
Elliada
Elliada
04 мая в 10:36
200 прорвались, 1-го задержали. Успех
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 мая в 00:40
Задержали для проформы!
Ironigor
Ironigor
04 мая в 00:31
Дурпалата по нему плачет .
Василий 50
Василий 50
04 мая в 00:24
В тюрьму его...
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