Фанаты «Спартака» и «Арсенала» закидали друг друга креслами

Во время матча 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» произошла стычка между болельщиками клубов.
Как сообщается, фанаты «Арсенала» и «Спартака» начали перекидываться креслами из сектора в сектор. Пока неизвестно, почему произошёл конфликт между болельщиками команд.
А Возможно трактовка журналистов не верная. Если написать по-другому, то новость заиграла новыми красками. Например: "Фанаты Спартака, помогли своим коллегам из Тулы демонтировать кресла перед реконструкцией стадиона"
А Возможно трактовка журналистов не верная. Если написать по-другому, то новость заиграла новыми красками. Например: "Фанаты Спартака, помогли своим коллегам из Тулы демонтировать кресла перед реконструкцией стадиона"