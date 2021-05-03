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Фанаты «Спартака» и «Арсенала» закидали друг друга креслами

03 мая 2021, 17:19
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Во время матча 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» произошла стычка между болельщиками клубов.

Как сообщается, фанаты «Арсенала» и «Спартака» начали перекидываться креслами из сектора в сектор. Пока неизвестно, почему произошёл конфликт между болельщиками команд.

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Все комментарии
протон1
протон1
03 мая в 20:36
арсенал уверен провоцировал тут. спартаку это не надо
berda2003
berda2003
03 мая в 18:52
вот это по нашему...
виктор бочарников
виктор бочарников
03 мая в 18:18
    Бубнин
    Бубнин
    03 мая в 17:40, ред.
    Очередной матч между болельщиками прошел в рамках "Кубка Кокорина".
    Legend 6
    Legend 6 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    03 мая в 17:36
    В конце 90х это было нормой. Стали забывать традиции.

    А Возможно трактовка журналистов не верная. Если написать по-другому, то новость заиграла новыми красками. Например: "Фанаты Спартака, помогли своим коллегам из Тулы демонтировать кресла перед реконструкцией стадиона"
    beefs
    beefs
    03 мая в 17:34
    опять спартаковские, Федун готовься раскошелиться...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    03 мая в 17:26
    Эхх, а ведь нам скоро с ливерпулями в ЛЧ играть. Надо бы подтянуть дисциплину
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 мая в 17:24
    Разновидность спортивной игры Дэ Биллов.
    Shustriy
    Shustriy
    03 мая в 17:23
    Это не удивительно, ведь Кокорин играл в спартаке.
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