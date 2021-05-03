Фанаты «Спартака» и «Арсенала» закидали друг друга креслами

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03 мая 2021, 17:19

Во время матча 28-го тура РПЛ между тульским «Арсеналом» и «Спартаком» произошла стычка между болельщиками клубов.

Как сообщается, фанаты «Арсенала» и «Спартака» начали перекидываться креслами из сектора в сектор. Пока неизвестно, почему произошёл конфликт между болельщиками команд.