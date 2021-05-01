1,1 тыс. человек обеспечат безопасность матча ЦСКА — «Уфа»

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что около 1,1 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча 28-го тура РПЛ на стадионе ЦСКА в Москве 1 мая.
В субботу, 1 мая, на стадионе ЦСКА проведут встречу команды ЦСКА и «Уфа». Для обеспечения общественной безопасности будет задействовано около 1,1 тыс. человек.
Безопасность будут обеспечивать в том числе почти 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, около 200 представителей Росгвардии и около 250 сотрудников полиции.
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В чем у Вас конкретно проблема? Не вижу ваших команд в фэнтези
У каждого свой способ нахаляву посмотреть матч вживую....
У каждого свой способ нахаляву посмотреть матч вживую....