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1,1 тыс. человек обеспечат безопасность матча ЦСКА — «Уфа»

01 мая 2021, 10:25
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

В пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что около 1,1 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча 28-го тура РПЛ на стадионе ЦСКА в Москве 1 мая.

В субботу, 1 мая, на стадионе ЦСКА проведут встречу команды ЦСКА и «Уфа». Для обеспечения общественной безопасности будет задействовано около 1,1 тыс. человек.

Безопасность будут обеспечивать в том числе почти 650 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, около 200 представителей Росгвардии и около 250 сотрудников полиции.

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Союзник противников
Союзник противников ответ МапС (раскрыть)
01 мая в 11:14
Тогда это уже "300 спартачей",пусть и бывших...
jobss
jobss ответ beefs (раскрыть)
01 мая в 11:03
Здравствуйте, когда Вы сформируете свою команду, то сможете покупать и продавать футболистов, каждый день дается по два трансфера. Новым командам дополнительно начисляется по два трансфера за каждый пропущенный игровой день месяца. Все трансферы (в т.ч. смена капитана и вице-капитана) закрываются за час до начала матчей национальных чемпионатов (РПЛ, АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1) и матчей сборных (Евро, отбор к Евро, ЧМ, отбор к ЧМ европейских команд), а открываются через четыре часа после начала матча.

В чем у Вас конкретно проблема? Не вижу ваших команд в фэнтези
МапС
МапС ответ Союзник противников (раскрыть)
01 мая в 10:52
Неее... Это Газизов заказал себе охрану.
Kaguzuti
Kaguzuti
01 мая в 10:45
На 100 болельщиков цска 1100 охранников. дорого же обходятся домашние матчи цска.
МапС
МапС ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 мая в 10:42
Я пять лет в Ленинграде домашки Зенита смотрел на Кирова в оцеплении, когда в Можайке учился :)
МапС
МапС
01 мая в 10:41
Вот как раз на стадионах Москвы всё проходит спокойно, а вот места скопления фанатов перед матчами вызывают беспокойство.
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 10:40
Это чтобы две армейские партии "алой и белой розы" не передрались между собой,в споре о выборе:Олич,или Ханчарэнка.А то ,что ещё хуже,объединятся все в пятитысячную толпу и полезут скопом бить "300 башкирских спартанцев",мирно дремлющих на гостевой трибуне.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 10:39, ред.
Единственное объяснение тому что число охранников втрое превышает число охранников на Камп Ноу во время Эль класико это :
У каждого свой способ нахаляву посмотреть матч вживую....
beefs
beefs
01 мая в 10:35
А что правила поменялись, я не могу создать свою команду? Я вхожу в Фэнтози а у меня уже сформирована команда и я не могу ее состав изменить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 10:34
Там зрителей вдвое меньше будет, чем охранников ;)
Ванечка
Ванечка
01 мая в 10:25
Прямо как на войну столько народу набрали
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