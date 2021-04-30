Финал Кубка Италии пройдёт со зрителями. Это первый матч сезона с фанатами

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30 апреля 2021, 11:42

Президент Серии А Паоло Даль Пино заявил, что финал Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет со зрителями.

Мы благодарим правительство за то, что оно удовлетворило нашу просьбу вернуть зрителей на трибуны. Это сигнал к возвращению к нормальной жизни. Мы до сих пор уверены, что сможем открыть стадионы для последних туров чемпионата, куда будут допущены до 1000 человек в условиях полной безопасности.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» пройдет на домашнем стадионе «Сассуоло» в городе Реджо-нель-Эмилия 19 мая. Это первый матч в сезоне, когда на трибуны будут допущены зрители.