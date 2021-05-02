Диктор «Газпром Арены» предложил фанатам «Локомотива» покинуть стадион

Диктор «Газпром Арены» Константин Анисимов предложил болельщикам «Локомотива» покинуть стадион после матча 28-го тура РПЛ, по итогам которого «Зенит» досрочно стал чемпионом России.
Уважаемые болельщики «Локомотива», предлагаем вам покинуть стадион. Вас отвезут до московского вокзала специальными автобусами. Счастливого пути!
и у кого билеты на самолёт ...
так себе организация
и у кого билеты на самолёт ...
так себе организация
Красавцы!!! 6((((( отгрузить середняку это легко!!!!!
Статистика не ошибается!!!!!
Нужно было ещё мягче сказать ...((((
Красавцы!!! 6((((( отгрузить середняку это легко!!!!!
Статистика не ошибается!!!!!
Нужно было ещё мягче сказать ...((((
https://www.youtube.com/watch?v=DXXPCLaQtj4