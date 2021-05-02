ГлавнаяНовости

Диктор «Газпром Арены» предложил фанатам «Локомотива» покинуть стадион

02 мая 2021, 21:38
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Диктор «Газпром Арены» Константин Анисимов предложил болельщикам «Локомотива» покинуть стадион после матча 28-го тура РПЛ, по итогам которого «Зенит» досрочно стал чемпионом России.

Уважаемые болельщики «Локомотива», предлагаем вам покинуть стадион. Вас отвезут до московского вокзала специальными автобусами. Счастливого пути!

Все новости
Болельщики «Ротора» обратились к главе РФС по поводу игры «Уфа» — «Арсенал»
16 мая Комментарии51
Болельщики МЮ начали очередной протест против владельцев клуба
13 мая ВидеоКомментарии13
«Аякс» переплавил свой трофей чемпиона Нидерландов в сувениры для фанатов
12 мая Комментарии3
В Нижнем Новгороде организуют фан-зону для просмотра финала Кубка России
12 мая Комментарии1
ОфициальноСтало известно, сколько болельщиков будет на финальном матче Кубка России
12 мая Комментарии8
Болельщики смогут посещать матчи АПЛ с 17 мая
10 мая Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 12:03
увезли автобусами всех ... даже тех, у кого машины на стоянке ...
и у кого билеты на самолёт ...
так себе организация
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
03 мая в 13:15, ред.
Хорошо.Представим,что ты присутствуешь на матче ЦСКА-"Спартак",закончившемся со счётом 6-1."Кони" беснуются в припадке радости...что ты сделаешь,только честно!? Ну или наоборот-как в прошедшем матче "СПартак"-ЦСКА,какие у тебя рекомендации ФАНАТУ(даже не болельщику)ЦСКА? Добрые такие,а не в стиле фейсбук-федуна...
Союзник противников
Союзник противников ответ протон1 (раскрыть)
03 мая в 13:12
А что,их выгоняли? Вполне уважительное и разумное предложение для желающих покинуть "место гражданской казни".Уж не знаю,каким тоном произносилось это предложение-не слышал.
Союзник противников
Союзник противников
03 мая в 13:10
И что??? Кто-то из "разгневанных" на этой ветке может представить,как болельщики(а особенно-фанаты) обанкротившегося "Локомотива" могут способствовать праздничной атмосфере,охватившей болельщиков триумфатора? Вполне разумно и культурно.Уверен,что те,кто хотел по-доброму поучаствовать в чужом празднике(или члена своей семьи,если болеют за разные клубы),остался,посмотрел,но не думаю,что его посетило чувство удовлетворения.
Madikus
Madikus
03 мая в 04:29, ред.
Поздравлю всё-таки Зенит!!!
Красавцы!!! 6((((( отгрузить середняку это легко!!!!!
Статистика не ошибается!!!!!
Нужно было ещё мягче сказать ...((((
Sadisto
Sadisto
02 мая в 22:26
Типа: валите отсюда болелы Локо и не порьтете нам праздник!!!!!
BDA8181
BDA8181
02 мая в 22:13
Ну вообще могли бы и по другому сказать. Это все наше русское быдлячество. Разучились нормально говорить и общаться.
Kaguzuti
Kaguzuti ответ LOpp (раскрыть)
02 мая в 22:01, ред.
Москва даст Зениту и в четвертый раз подряд стать чемпионом.
LOpp
LOpp
02 мая в 21:59
Холопам нельзя быть на одном празднике с боярами
протон1
протон1
02 мая в 21:49
а что им нельзя оставаться?
Leha-ha50
Leha-ha50
02 мая в 21:46
...Вы чужие на этом празднике ...
drug01
drug01
02 мая в 21:46
Время кончилось
Kaguzuti
Kaguzuti
02 мая в 21:43
Абсолютно верное решение, после такого проигрыша нет смысла радоваться чужому успеху.
Дима Логинов
Дима Логинов
02 мая в 21:39, ред.
Вежливо сказал, культурно, как и подобает представителю культурной столицы....примерно так:

M1 Game
M1 Game
02 мая в 21:39
За такую наглось диктора , вырвать ему голосовые связки.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100