Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд». До игры с «Ливерпулем» 2 часа

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Сегодня фанаты клуба устроили акцию около стадиона, но часть протестующих прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Ранее болельщики запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.

Через 2 часа на стадионе «Юнайтед» должна состояться игра АПЛ с «Ливерпулем».

🚨 BREAKING: Protesting Manchester United fans have broken into Old Trafford now #mufc #mujournal pic.twitter.com/Hoob978Q74