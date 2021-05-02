Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд». До игры с «Ливерпулем» 2 часа

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против владельцев клуба — семьи Глейзеров.
Сегодня фанаты клуба устроили акцию около стадиона, но часть протестующих прорвалась внутрь «Олд Траффорд».
Ранее болельщики запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.
Через 2 часа на стадионе «Юнайтед» должна состояться игра АПЛ с «Ливерпулем».
🚨 BREAKING: Protesting Manchester United fans have broken into Old Trafford now #mufc #mujournal pic.twitter.com/Hoob978Q74— United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021
Всё равно получишь.....
Всё равно получишь.....