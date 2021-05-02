Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд». До игры с «Ливерпулем» 2 часа

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02 мая 2021, 16:46

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Сегодня фанаты клуба устроили акцию около стадиона, но часть протестующих прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Ранее болельщики запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.

Через 2 часа на стадионе «Юнайтед» должна состояться игра АПЛ с «Ливерпулем».