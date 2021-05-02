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Фанаты МЮ прорвались на поле «Олд Траффорд». До игры с «Ливерпулем» 2 часа

02 мая 2021, 16:46
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 4Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Болельщики «Манчестер Юнайтед» продолжают протесты против владельцев клуба — семьи Глейзеров.

Сегодня фанаты клуба устроили акцию около стадиона, но часть протестующих прорвалась внутрь «Олд Траффорд».

Ранее болельщики запускали сигнальные ракеты и блокировали вход в отель команды в Манчестере перед матчем.

Через 2 часа на стадионе «Юнайтед» должна состояться игра АПЛ с «Ливерпулем».

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Hoyar
Hoyar
02 мая в 20:03
Что тут скажешь, д.кари..
заDOOMчивый
заDOOMчивый
02 мая в 20:02
смотрим Удину и Юве. Тащер Морато на лавке, топарь Роналду заклал за тайм один финт(ушами).
Ikarus74
Ikarus74
02 мая в 18:51
По ходу фанаты не захотели чтобы другой Манчестер стал чемпионом именно сегодня
Анд-м
Анд-м
02 мая в 18:28
Удачи в протестах,но это не должно помешать состоятся матчю
Союзник противников
Союзник противников
02 мая в 18:07
NileCrocо,это тебе-бальзам на душу,а по мне,так пусть все острова пустят в царство Нептуна.Я ведь о другом...
berda2003
berda2003
02 мая в 18:00
классные болелы, не то что наши - орать маты и драться между собой...
particular
particular
02 мая в 17:58
К каждому протестующему следует прикрепить переговорщика и персонального психолога для выравнивания протестных настроений... Собаками не рвать, космонавтами не топтать, водомётами не освежать... Это же европейцы 🥴
Vladimir808
Vladimir808
02 мая в 17:48
Такая дичь!(((
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan ответ SAFqwer (раскрыть)
02 мая в 17:24
Бублик!
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 17:24
Протестуй не протестуй,
Всё равно получишь.....
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
02 мая в 17:21
    dzvinka
    dzvinka ответ Союзник противников (раскрыть)
    02 мая в 17:18
    более того, у них все время получается)))
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    02 мая в 17:14
    Как бы матч не отменили
    Mangur
    Mangur
    02 мая в 17:00
    Бились на Смерть?
    Союзник противников
    Союзник противников
    02 мая в 16:56, ред.
    И эти люди всё время пытаются нас поучать???
    ну здарова
    ну здарова
    02 мая в 16:54
      dimagas2
      dimagas2
      02 мая в 16:52
      Натопчут)))
      VAN ARM
      VAN ARM
      02 мая в 16:48
      хорошая это будет игра))
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