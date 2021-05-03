Гнев человеческий на «Олд Траффорд». Фанаты устроили драку с полицией и сорвали игру МЮ с «Ливерпулем»

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вчера, 10:45

Центральный матч английского тура между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем» был отложен из-за протестов фанатов. «Соккер.ру» — об инциденте.

Еще не было прецедентов

Впервые в истории игра АПЛ была отложена из-за протестов фанатов. Это подчеркивает всю серьезность ситуации. В ходе акции около 200 болельщиков прорвались на «Олд Траффорд» и вышли на поле, где и устроили демонстрацию против владельцев МЮ – семьи Глейзеров.

В итоге оба клуба, АПЛ и полиция приняли решение перенести игру. Более того, в ходе акции протеста двое полицейских пострадали. Примерно за два с половиной часа до начала матча у стадиона стали собираться фанаты, многие из них несли зеленую и золотую символику, делая отсылки к цветам первых футболок МЮ , когда он был создан как «Ньютон Хиз» в 1878 году. Эти цвета использовались и в ходе протестов против Глейзеров в 2010 году. За последние недели это уже третья крупная акция протеста фанатов МЮ . И самая жесткая.

Сами команды на «Олд Траффорд» не приехали. Они опубликовали составы на игру, однако своих отелей не покинули – к тому времени стало понятно, что игра не состоится – там разворачивалось противостояние фанатов и полиции. Какие-то акции у стадиона ожидались, поэтому полицейские были готовы к напряжению, но никто не мог предположить, что фанаты прорвутся на стадион.

Полиция прокомментировал данный инцидент:

Многие из присутствующих не собирались использовать свое право на мирный протест, выпускали сигнальные ракеты и бросали бутылки в полицейских. Когда некоторые из протестующих пробрались на поле, части сотрудников клуба пришлось запереться в офисе. Полицейские вытеснили прорвавшихся на поле, но агрессия нарастала, и в полицию бросали посторонние предметы. Два офицера были ранены. На одного из них напали с бутылкой, и он получил серьезную резаную рану лица, из-за чего его доставили в больницу.

В полиции намерены строго расследовать произошедшее, чтобы привлечь к ответственности виновных в инциденте. Основные столкновения происходили в туннеле под стадионом.

Пресс-служба клуба также отреагировала на событие:

Наши фанаты очень переживают за МЮ , и мы полностью признаем их право на свободное выражение мнения и мирные протесты. Но сожалеем о перебоях в работе команды и действиях, которые поставили под угрозу здоровье других болельщиков, персонала и полиции. Благодарим полицию за поддержку, мы будем оказывать помощь ей в расследовании.

«Ливерпуль» полностью поддержал решение лиги и полиции перенести игру, потому что было очевидно: гарантировать безопасность в такой ситуации никто не мог.

Причина протестов

С момента немного скандального захвата клуба американцами, благодаря займам в 2005 году, фанаты МЮ почти не успокаиваются, ведя протестную кампанию против Глейзеров. Недавно даже тренеру «Юнайтед» Оле-Гуннару Сульшеру пришлось разговаривать с болельщиками, которые прошли на тренировочную базу клуба в Кэррингтоне, чтобы выразить свой протест.

После неудачной попытки создать Суперлигу волна протестов усилилась. И в МЮ она наложилась на перманентное недовольство болельщиков. Да, совладелец клуба Джоэл Глейзер сказал, что клуб извинился перед фанатами, но поток гнева было не остановить, и крупное объединение болельщиков MUST заявило о нулевом доверии к владельцам. Оно же назвало протесты перед игрой с «Ливерпулем» кульминационными за все 16 лет, которые клубом владеют американцы.

На фоне необоснованной попытки создания Суперлиги и извинений от Глейзеров, которые мы не принимаем, нужно дать фанатам долю во владении МЮ и значимый голос в определении манеры управления. Правительству теперь необходимо действовать. Это должно означать процесс, который приведет к тому, что болельщики получат возможность покупать акции своего клуба и никто не сможет злоупотреблять своим правом владения. Правительство должно отражать взгляды простых людей, которые видят, что пора повернуть игру к народу.

Реакция фанатов

Если судить по высказываниям в соцсетях среди поклонников МЮ , то большинство болельщиков поддерживают протестующих, однако многие не разделяют избранный подход – все-таки полиция и многие сотрудники клуба ни при чем в этой истории. Но пострадали они. Майк Пэрротт прокомментировал следующим образом:

Это был настоящий ад. Я не думаю, что это правильно. Да, протесты позволяют сделать послание, но не таким образом. Разбивать имущество, стекла, бегать по стадиону – это не то, с чем фанаты МЮ хотят ассоциироваться. Они вообще не должны этого делать. Я не думаю, что такое поведение говорит об их стремлении получить акции клуба, что было изначальной идеей. Мне не кажется, что это поможет.

Но вот что говорят те, кто оказался на стадионе во время протестов: