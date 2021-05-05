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Милито: «Возвращение Моуриньо — положительный момент для всей Италии»

05 мая 2021, 10:02

Бывший футболист «Интера» Диего Милито прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на пост главного тренера «Ромы». Ранее Милито под руководством Моуриньо выступал в «Интере».

Его возвращение является положительным моментом для всего итальянского футбола. Я бы хотел, чтобы он вернулся в «Интер», но мы очень любим Жозе, поэтому хотим, чтобы он добивался успеха везде. Очевидно, я надеюсь, что он не сможет переиграть «Интер». И «Дженоа». Но я желаю ему удачи. Он всегда очень спокоен, мы похожи с ним в этом. Он особенный, потому что отдает 100% себя каждому, он знает, как справиться с любой ситуацией. Честно сказать, я не ожидал, что он вернется в Италию.

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galem72
galem72
05 мая в 10:38
Откуда там положительности взяться? Милито, видимо, не следил за партком после своего интера. ))
mihaluch
mihaluch
05 мая в 10:26
Он уже изжил себя.
1bear
1bear
05 мая в 10:07
может в Италии у него получится???
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