Леонардо: «Победа в ЛЧ — цель ПСЖ. Я с оптимизмом смотрю в будущее»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вылета парижан из турнира.

Я не хочу сказать, что первопричина нашего вылета кроется в судействе, но было много ситуаций, которые были разрешены не лучшим образом.

Мы не должны забывать о том, чего добились за последние два года. Мы дошли до финала с командой [«Баварии»], которая выиграла всё. В этом году были взлёты и падения, но и несколько значимых побед.

Наша цель — всегда побеждать, а не доходить до полуфинала, это очевидно. В этот раз мы проделали путь, который поставил нас в число реальных претендентов на титул, который мы хотим, — Лигу чемпионов.

Будущее Мбаппе и Неймара? Сейчас не время что-либо решать и объявлять. Мы должны гордиться тем, что мы сделали. Мы должны сохранить хорошее и продолжать в том же духе, мы хотим побеждать.

Есть много позитивных моментов. Мы продемонстрировали силу и единение. Есть вещи, над которыми нужно поработать, но я с оптимизмом смотрю в будущее. К сожалению, мы проиграли, но с осознанием того, что мы отличная команда и добьёмся многого.