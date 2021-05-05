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Леонардо: «Победа в ЛЧ — цель ПСЖ. Я с оптимизмом смотрю в будущее»

05 мая 2021, 05:50
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо дал комментарий после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вылета парижан из турнира.

Я не хочу сказать, что первопричина нашего вылета кроется в судействе, но было много ситуаций, которые были разрешены не лучшим образом.

Мы не должны забывать о том, чего добились за последние два года. Мы дошли до финала с командой [«Баварии»], которая выиграла всё. В этом году были взлёты и падения, но и несколько значимых побед.

Наша цель — всегда побеждать, а не доходить до полуфинала, это очевидно. В этот раз мы проделали путь, который поставил нас в число реальных претендентов на титул, который мы хотим, — Лигу чемпионов.

Будущее Мбаппе и Неймара? Сейчас не время что-либо решать и объявлять. Мы должны гордиться тем, что мы сделали. Мы должны сохранить хорошее и продолжать в том же духе, мы хотим побеждать.

Есть много позитивных моментов. Мы продемонстрировали силу и единение. Есть вещи, над которыми нужно поработать, но я с оптимизмом смотрю в будущее. К сожалению, мы проиграли, но с осознанием того, что мы отличная команда и добьёмся многого.

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112910415
112910415
05 мая в 06:07
ну, с оптимизмом так с оптимизмом
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