Матерацци: «Думаю, что фанаты „Интера“ поймут решение Моуриньо»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на должность главного тренера «Ромы».
Я был бы больше удивлен, если бы Моуриньо перешел в «Ювентус». Конечно, для болельщиков «Интера», если бы он выбрал «Ювентус» или «Милан», было бы хуже. Поэтому я думаю, они поймут его решение, потому что он сделал многое для «Интера».
Моуриньо сделает всё, чтобы сплотить команду, а также завоевать расположение фанатов. Но если выиграть чемпионство с «Интером» в пять раз сложнее, то выиграть чемпионство с «Ромой» в двадцать раз сложнее.
Он бы не пошёл в «Рому», если бы ему не дали каких-либо гарантий. Для него не стоит задача немедленно вывести команду в Лигу чемпионов. Моуриньо привык тренировать клубы, которые готовы сделать всё для победы, но сейчас «Рома» не может бороться за чемпионство.
Моуриньо обладает заразительным энтузиазмом и харизмой, которая, как мне кажется, остается неизменной, особенно для тех, кто его знает. Эта харизма также необходима на трансферном рынке, чтобы привлечь 4-5 топ-игроков в «Рому».
Напомним, что Матерацци играл под руководством Моуриньо в «Интере» с 2008 по 2010 год.
Моуриньо как "чёрная метка", где он там провал.
Моуриньо как "чёрная метка", где он там провал.