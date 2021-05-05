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Матерацци: «Думаю, что фанаты „Интера“ поймут решение Моуриньо»

05 мая 2021, 09:44

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци прокомментировал назначение Жозе Моуриньо на должность главного тренера «Ромы».

Я был бы больше удивлен, если бы Моуриньо перешел в «Ювентус». Конечно, для болельщиков «Интера», если бы он выбрал «Ювентус» или «Милан», было бы хуже. Поэтому я думаю, они поймут его решение, потому что он сделал многое для «Интера».

Моуриньо сделает всё, чтобы сплотить команду, а также завоевать расположение фанатов. Но если выиграть чемпионство с «Интером» в пять раз сложнее, то выиграть чемпионство с «Ромой» в двадцать раз сложнее.

Он бы не пошёл в «Рому», если бы ему не дали каких-либо гарантий. Для него не стоит задача немедленно вывести команду в Лигу чемпионов. Моуриньо привык тренировать клубы, которые готовы сделать всё для победы, но сейчас «Рома» не может бороться за чемпионство.

Моуриньо обладает заразительным энтузиазмом и харизмой, которая, как мне кажется, остается неизменной, особенно для тех, кто его знает. Эта харизма также необходима на трансферном рынке, чтобы привлечь 4-5 топ-игроков в «Рому».

Напомним, что Матерацци играл под руководством Моуриньо в «Интере» с 2008 по 2010 год.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
05 мая в 11:47
Наверно последний шанс для "посредственного" перезагрузить карьеру
SAFqwer
SAFqwer
05 мая в 11:23
Фанатам Интера давно плевать на Моуринью....Юве и Милану он явно не нужен, они тоже хотят развиваться, как и Интер, а не деградировать с бывшим особенным...
Байкал-38.
Байкал-38.
05 мая в 11:00
Болельщики Интера должны быть в восторге от того, что Моуриньо не к ним пришёл, а в Рому.
Моуриньо как "чёрная метка", где он там провал.
Баобаб
Баобаб
05 мая в 10:27
Моуриньо по барабану на мнение Матерацци, где платят, туда и идёт.
Ozabot
Ozabot
05 мая в 10:04
Думаю, фанаты «Интера» радовались бы, если бы Моур возглавил «Ювентус» или «Милан». Такой деструктивный тренер сведет любую конкуренцию в ноль. Нынешняя «Рома» ни на что не претендует и давно смирилась со своей ролью середняка.
sv_1969
sv_1969
05 мая в 09:58
Норма ным фанатам плевать на Моура
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