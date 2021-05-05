Матерацци: «Думаю, что фанаты „Интера“ поймут решение Моуриньо»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии прокомментировал назначение на должность главного тренера «Ромы».

Я был бы больше удивлен, если бы Моуриньо перешел в «Ювентус». Конечно, для болельщиков «Интера», если бы он выбрал «Ювентус» или «Милан», было бы хуже. Поэтому я думаю, они поймут его решение, потому что он сделал многое для «Интера».

Моуриньо сделает всё, чтобы сплотить команду, а также завоевать расположение фанатов. Но если выиграть чемпионство с «Интером» в пять раз сложнее, то выиграть чемпионство с «Ромой» в двадцать раз сложнее.

Он бы не пошёл в «Рому», если бы ему не дали каких-либо гарантий. Для него не стоит задача немедленно вывести команду в Лигу чемпионов. Моуриньо привык тренировать клубы, которые готовы сделать всё для победы, но сейчас «Рома» не может бороться за чемпионство.

Моуриньо обладает заразительным энтузиазмом и харизмой, которая, как мне кажется, остается неизменной, особенно для тех, кто его знает. Эта харизма также необходима на трансферном рынке, чтобы привлечь 4-5 топ-игроков в «Рому».