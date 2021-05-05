Харт: «У „Сити“ нет еврокубковой истории, но есть душа»

Вратарь «Тоттенхэма» , долгое время выступавший за «Манчестер Сити», прокомментировал первый в истории выход бывшего клуба в финал Лиги чемпионов после победы над «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

Это знаменательный момент. Люди говорят, что у клуба нет еврокубковой истории, это так, но у него есть настоящая душа — люди здесь прошли взлёты и падения.

Я очень рад за болельщиков. Знаменательный момент, который был целиком заслужен, но это ещё не конец. Этот клуб хочет не просто доходить до финала, он хочет выигрывать в финале.

Чтобы добиваться успеха, необходимо инвестировать в клуб. Я пришёл сюда в 2006 году, и задачей было финишировать в верхней половине таблицы.

Затем в команду пришёл Таксин Чиннават, после — Abu Dhabi. Но они всё делали правильно — они заложили фундамент, построили сообщество и помогли развитию духа этого клуба. Они вложили много денег и много качества.