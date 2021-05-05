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Харт: «У „Сити“ нет еврокубковой истории, но есть душа»

05 мая 2021, 07:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Вратарь «Тоттенхэма» Джо Харт, долгое время выступавший за «Манчестер Сити», прокомментировал первый в истории выход бывшего клуба в финал Лиги чемпионов после победы над «Пари Сен-Жермен» (2:1, 2:0).

Это знаменательный момент. Люди говорят, что у клуба нет еврокубковой истории, это так, но у него есть настоящая душа — люди здесь прошли взлёты и падения.

Я очень рад за болельщиков. Знаменательный момент, который был целиком заслужен, но это ещё не конец. Этот клуб хочет не просто доходить до финала, он хочет выигрывать в финале.

Чтобы добиваться успеха, необходимо инвестировать в клуб. Я пришёл сюда в 2006 году, и задачей было финишировать в верхней половине таблицы.

Затем в команду пришёл Таксин Чиннават, после — Abu Dhabi. Но они всё делали правильно — они заложили фундамент, построили сообщество и помогли развитию духа этого клуба. Они вложили много денег и много качества.

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boom4321
boom4321
05 мая в 11:07
Для меня Харт до сих пор остается одним из символов сегодняшнего мс
Ozabot
Ozabot
05 мая в 10:02
Есть душа и баблосики ))
DXTK
DXTK
05 мая в 09:27, ред.
Харт скучает по Сити.....

PS но у горожан есть один еврокубок, правда лохматого года смогу ли они обновить историю.
Cremen
Cremen
05 мая в 08:45
У нашего спартака есть история без души.
ДАША Д
ДАША Д
05 мая в 07:31
Победа близка как никогда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 мая в 07:13
Сити творит историю!
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