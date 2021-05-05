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Капелло раскритиковал игру Неймара и решение арбитра удалить Ди Марию

05 мая 2021, 06:14
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

Игроки «Манчестер Сити» в этом сезоне очень хорошо действуют в обороне и помогают друг другу. Отличная команда.

Фернандиньо был одним из ключевых игроков сегодня, он останавливал любого. Блестящий ход Гвардиолы.

Я надеялся, что Неймар сможет что-нибудь сделать. Я надеялся, что он будет действовать эффективнее и увереннее. Он слишком часто пытался идти в бесполезные обводки. Лидер должен вести команду к необходимому результату. Но Неймар слишком много болтал.

Что касается удаления Ди Марии [за удар по ноге Фернандиньо во время игровой паузы], это то, что не понравилось мне сегодня. Красная карточка была излишней, нарушение не было опасным и жёстким, Фернандиньо так легко упал, рефери должен был наказать обоих жёлтой карточкой.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
05 мая в 10:20
Капелло-это тот кого выгнали из Реала?Молчал бы в трубочку в уголке ,а то хайло открыл,как артисты из России выставляют свои физиономии.
Мessi 10
Мessi 10
05 мая в 10:13
По Ди Марии Капелло не прав - тот умышленно, с силой ударил шипами по ноге Фернандиньо. Проявил агрессию, за что и был вышвырнут с поля.
Alex12357
Alex12357
05 мая в 09:58
А почему не играл Камерунский Эму?Травма?А не наводит ли мысль на то что Камерунский Эму решил уйти -куда нибудь либо в Реал,либо в МС ,вот и получил установку не выходить на игру /зачем портить настроение/-одно слово гниль!
Alex12357
Alex12357
05 мая в 09:51
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    05 мая в 09:35
    По поводу Неймара с Капелло можно согласиться. Звездный мальчик , вернее зазвездившийся и распиаренный, сыграл очень невыразительно. Вообще вся команда была не на высоте . По поводу Ди Марии не соглашусь, тут судья был прав. Вообще парижане через сильно психовали, нервишки сдавали у многих игроков.
    МС был лучше и победил заслуженно.
    Всем здоровья.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    05 мая в 09:10
    Купьерс: - Капелло в прошлом относительно средненький тренер,ему бы не мешало подтянуть своё ремесло.а не пиариться не в своём деле.
    *****
    На мой взгляд,рефери действительно отвратительно отсудил матч,ведь будь он менее лояльный к Де Марии добавился Вератти и сногсшибательный Кимбаппе или как его там шоколадного?
    Неймар это просто убийца ПСЖ,его надо срочно продавать в Барсу,пусть даже с отсрочкой.Самовлюблённый 7а-водила.Толку от его нет никакого.даже Морато и тот продуктивный,хотя бы с офсайдов забивает.По хорошему, Пончику надо избавляться от этого псевдо-звёздного состава,потому что толку от него никакого и создавать новый Париж.с теми кто будет играть на команду,а не самокрасоваться.
    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    05 мая в 09:02
    Какая желтая, за такое не только красную, но еще и дискву матча на 3 должны давать.
    STVA 1
    STVA 1
    05 мая в 08:40
    На счёт Неймара Фабио в точку
    Elliada
    Elliada
    05 мая в 08:12
    Неймар говорил, что умрет на поле. Но он даже не пытался. Главное его оружие это язык
    112910415
    112910415
    05 мая в 07:34
    не состоялся Неймар -
    как в этом матче, так и глобально
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    05 мая в 07:03
    Судья в каждом матче чудит в сторону горожан
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    05 мая в 06:49
    Неймар никак не может быть лидером.
    ДАША Д
    ДАША Д
    05 мая в 06:24
    Лидеров у ПСЖ не оказалось.
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