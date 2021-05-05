Капелло раскритиковал игру Неймара и решение арбитра удалить Ди Марию

Известный итальянский тренер поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).

Игроки «Манчестер Сити» в этом сезоне очень хорошо действуют в обороне и помогают друг другу. Отличная команда.

Фернандиньо был одним из ключевых игроков сегодня, он останавливал любого. Блестящий ход Гвардиолы.

Я надеялся, что Неймар сможет что-нибудь сделать. Я надеялся, что он будет действовать эффективнее и увереннее. Он слишком часто пытался идти в бесполезные обводки. Лидер должен вести команду к необходимому результату. Но Неймар слишком много болтал.

Что касается удаления Ди Марии [за удар по ноге Фернандиньо во время игровой паузы], это то, что не понравилось мне сегодня. Красная карточка была излишней, нарушение не было опасным и жёстким, Фернандиньо так легко упал, рефери должен был наказать обоих жёлтой карточкой.