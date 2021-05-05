Капелло раскритиковал игру Неймара и решение арбитра удалить Ди Марию

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился впечатлениями от ответного полуфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Пари Сен-Жермен» (2:0).
Игроки «Манчестер Сити» в этом сезоне очень хорошо действуют в обороне и помогают друг другу. Отличная команда.
Фернандиньо был одним из ключевых игроков сегодня, он останавливал любого. Блестящий ход Гвардиолы.
Я надеялся, что Неймар сможет что-нибудь сделать. Я надеялся, что он будет действовать эффективнее и увереннее. Он слишком часто пытался идти в бесполезные обводки. Лидер должен вести команду к необходимому результату. Но Неймар слишком много болтал.
Что касается удаления Ди Марии [за удар по ноге Фернандиньо во время игровой паузы], это то, что не понравилось мне сегодня. Красная карточка была излишней, нарушение не было опасным и жёстким, Фернандиньо так легко упал, рефери должен был наказать обоих жёлтой карточкой.
МС был лучше и победил заслуженно.
Всем здоровья.
МС был лучше и победил заслуженно.
Всем здоровья.
*****
На мой взгляд,рефери действительно отвратительно отсудил матч,ведь будь он менее лояльный к Де Марии добавился Вератти и сногсшибательный Кимбаппе или как его там шоколадного?
Неймар это просто убийца ПСЖ,его надо срочно продавать в Барсу,пусть даже с отсрочкой.Самовлюблённый 7а-водила.Толку от его нет никакого.даже Морато и тот продуктивный,хотя бы с офсайдов забивает.По хорошему, Пончику надо избавляться от этого псевдо-звёздного состава,потому что толку от него никакого и создавать новый Париж.с теми кто будет играть на команду,а не самокрасоваться.
*****
На мой взгляд,рефери действительно отвратительно отсудил матч,ведь будь он менее лояльный к Де Марии добавился Вератти и сногсшибательный Кимбаппе или как его там шоколадного?
Неймар это просто убийца ПСЖ,его надо срочно продавать в Барсу,пусть даже с отсрочкой.Самовлюблённый 7а-водила.Толку от его нет никакого.даже Морато и тот продуктивный,хотя бы с офсайдов забивает.По хорошему, Пончику надо избавляться от этого псевдо-звёздного состава,потому что толку от него никакого и создавать новый Париж.с теми кто будет играть на команду,а не самокрасоваться.
как в этом матче, так и глобально
как в этом матче, так и глобально