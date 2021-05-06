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Канте — лучший игрок матча «Челси» — «Реал»

06 мая 2021, 01:15
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).

30-летний француз отыграл весь матч и результативными действиями не отметился. Игру Канте прокомментировал технический наблюдатель УЕФА, консультант юношеской академии «Манчестер Юнайтед» Джон Пикок.

Канте покрывал огромную площадь поля в очень закрытом матче. А его переходы из защиты в атаку и обратно были превосходны.

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gwynb1eidd
gwynb1eidd
06 мая в 10:32
Канте конечно топ игрок, что в очередной раз и доказал!
azkan
azkan
06 мая в 10:32
Канте отлично сыграл, сложный и в то же время достойный выбор. Потому что сыграли все на своем уровне отлично. Отмечу не очень уверенную игру Чилвэлла в первом тайме. Но потом исправился.
ДАША Д
ДАША Д
06 мая в 05:22
С выбором можно поспорить.
The Frei
The Frei ответ Akatsuki72 (раскрыть)
06 мая в 02:07
Последний раз в такой хорошей форме Канте был 3 года назад, до Сарри. И то что он вернёт свою форму было под сомнением.

Поэтому и хотели продать, пока за него огромные баблинские хотели отстегнуть.

А щас, вернув былую игру, естественно не заменим.
Akatsuki72
Akatsuki72
06 мая в 01:47
Когда Канте в форме - он лучший в своём деле! Кто-то считал, что его нужно продать, но я всегда был и буду твёрдо уверен в том, что Н'голо жизненно необходим. Без таких игроков за победу в серьёзных турнирах невозможно бороться!
Backwoods
Backwoods
06 мая в 01:19
Бесспорно лучший!
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