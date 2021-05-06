Канте — лучший игрок матча «Челси» — «Реал»

Полузащитник «Челси» Нголо Канте признан лучшим игроком ответного полуфинального матча Лиги чемпионов против «Реала» (2:0).
30-летний француз отыграл весь матч и результативными действиями не отметился. Игру Канте прокомментировал технический наблюдатель УЕФА, консультант юношеской академии «Манчестер Юнайтед» Джон Пикок.
Канте покрывал огромную площадь поля в очень закрытом матче. А его переходы из защиты в атаку и обратно были превосходны.
Поэтому и хотели продать, пока за него огромные баблинские хотели отстегнуть.
А щас, вернув былую игру, естественно не заменим.
Поэтому и хотели продать, пока за него огромные баблинские хотели отстегнуть.
А щас, вернув былую игру, естественно не заменим.