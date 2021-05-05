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Рубен Диаш признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — ПСЖ

05 мая 2021, 01:18
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

23-летний португалец отыграл полный матч и результативными действиями не отметился. Игру Диаша прокомментировал технический наблюдатель УЕФА, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

Рубен Диаш продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и организацию обороны. Он спокойно начинал атаки, блокировал удары, сделал много подкатов и выносов.

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Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 01:40, ред.
Мнение конечно субъективное. В этой игре вообще очень трудно кого то выделить, настолько ровно и дисциплинированно сыграла команда победителей. Никто не выпадал из игры, все старались и были очень полезны на поле. На поле была команда, а не набор звезд как в ПСЖ, многие из которых тащили одело на себя.
МС сегодня был явным фаворитом, что в итоге и доказал.
Всем здоровья.
allemz
allemz
05 мая в 01:28
Вот и нашелся преемник Компани!)
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