Рубен Диаш признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — ПСЖ

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком ответного матча с «Пари Сен-Жермен» (2:0) в полуфинале Лиги чемпионов.
23-летний португалец отыграл полный матч и результативными действиями не отметился. Игру Диаша прокомментировал технический наблюдатель УЕФА, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Рубен Диаш продемонстрировал выдающиеся лидерские качества и организацию обороны. Он спокойно начинал атаки, блокировал удары, сделал много подкатов и выносов.
МС сегодня был явным фаворитом, что в итоге и доказал.
Всем здоровья.
МС сегодня был явным фаворитом, что в итоге и доказал.
Всем здоровья.