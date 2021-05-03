Мозес — лучший игрок матча «Арсенал» Тула — «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).
Нигериец провёл на поле весь матч и отметился двумя результативными передачами.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).
Нигериец провёл на поле весь матч и отметился двумя результативными передачами.
Не особо был заметен, зато два раза отдал голевые - дорогого стоит.
В эпизоде с первым голом вообще как рукой закинул на Соболева)
Не особо был заметен, зато два раза отдал голевые - дорогого стоит.
В эпизоде с первым голом вообще как рукой закинул на Соболева)