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Мозес — лучший игрок матча «Арсенал» Тула — «Спартак»

03 мая 2021, 18:32
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес признан лучшим игроком матча 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала» (2:1).

Нигериец провёл на поле весь матч и отметился двумя результативными передачами.

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25процентный клоун
25процентный клоун ответ makkie (раскрыть)
03 мая в 20:20
Да по мне только Витя и был заметен, но с одеревевшим Промесом стеночки не проходили
Брулин
Брулин
03 мая в 19:36
«Спартак» обязан выкупить Мозеса, если войдет в топ-3 РПЛ. Сумма трансфера – 5 млн евро
Блоссия
Блоссия
03 мая в 19:36
Как хотелось бы, чтобы он остался в команде!
Константин Белых
Константин Белых ответ antant1 (раскрыть)
03 мая в 19:28
Не просто выкупать-с руками отрывать! А бездаря Бакая с раздутым ЭГО пусть мусора забирают. Нам реальные игроки нужны-а не черти возомнившие о себе после 1 гола..
quinn-se
quinn-se
03 мая в 19:26
Очень квалифицированно играет Виктор, чувствуется опыт и школа. Молодец!!!))
ошалевший
ошалевший
03 мая в 19:17
рассказова можно там и оставить со своим паспортом,как раз для фнл уровень показывает
makkie
makkie
03 мая в 18:47
Молодец!
Не особо был заметен, зато два раза отдал голевые - дорогого стоит.
В эпизоде с первым голом вообще как рукой закинул на Соболева)
ABir
ABir
03 мая в 18:43
Виктор действительно был сегодня очень эффективен и вытянул игру, создав два голевых момента
Бамбихрюк
Бамбихрюк
03 мая в 18:42
Видно класс игрока, с виду чел особо не напрягаясь играет. Порой кажется что он сам в шоке что все так легко
Futurista
Futurista
03 мая в 18:40
Витя на классе играет отлично...
NbKA555
NbKA555
03 мая в 18:40
Солидарен!Хорош сегодня был!С двумя асистами тебя !Всем хорошего вечера !
112910415
112910415
03 мая в 18:38
молодчина Мозес !
antant1
antant1
03 мая в 18:38
Его однозначно надо выкупать
ДАША Д
ДАША Д
03 мая в 18:36
И никакого расизма тут.
beefs
beefs
03 мая в 18:35
с поздравлениями, так держать...
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