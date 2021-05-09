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Сёмин: «Миранчук может играть в стартовом составе „Аталанты“»

09 мая 2021, 19:26
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма2 : 5Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 35-го тура Серии А против «Пармы» (5:2). Хавбек вышел на поле во втором тайме и отметился забитым голом.

Миранчук вышел на замену, как обычно, забил, сделал подарок в честь такого большого праздника. Мы должны понимать, что там громадная конкуренция, но Лёша дает все основания для того, чтобы играть в стартовом составе. Но почему он не выходит в старте, я не знаю.

Форма перед Евро? Когда Миранчук приедет в сборную — её оценит Черчесов.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
09 мая в 21:42
Хех,а Шпалыч врать не будет..))
КЭТиК
КЭТиК
09 мая в 19:27
Долго Миранчук запрягает.
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