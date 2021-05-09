Сёмин: «Миранчук может играть в стартовом составе „Аталанты“»

Бывший главный тренер «Локомотива» оценил игру полузащитника «Аталанты» в матче 35-го тура Серии А против «Пармы» (5:2). Хавбек вышел на поле во втором тайме и отметился забитым голом.

Миранчук вышел на замену, как обычно, забил, сделал подарок в честь такого большого праздника. Мы должны понимать, что там громадная конкуренция, но Лёша дает все основания для того, чтобы играть в стартовом составе. Но почему он не выходит в старте, я не знаю.

Форма перед Евро? Когда Миранчук приедет в сборную — её оценит Черчесов.