Рондон: «Спасибо за всё, „ВЭБ-Арена“»

Форвард ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал победу над «Краснодаром».
Голевая передача и победа! Спасибо за все, «ВЭБ-Арена»!
Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается выкупать права на нападающего.
Форвард ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал победу над «Краснодаром».
Голевая передача и победа! Спасибо за все, «ВЭБ-Арена»!
Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается выкупать права на нападающего.
Посмотрим, кто уйдет и придет летом.
Всех с праздником Победы!!! Всем здоровья.
Посмотрим, кто уйдет и придет летом.
Всех с праздником Победы!!! Всем здоровья.