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Рондон: «Спасибо за всё, „ВЭБ-Арена“»

09 мая 2021, 08:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Форвард ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал победу над «Краснодаром».

Голевая передача и победа! Спасибо за все, «ВЭБ-Арена»!

Ранее сообщалось, что ЦСКА не собирается выкупать права на нападающего.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
09 мая в 12:14
Хороший голевой пас сделал Рондон на Чалова!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДСА (раскрыть)
09 мая в 12:09
Который легко и непринужденно дёрнул в прошлом туре Рубин.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 мая в 11:31
Не знает уже как подмазаться
Leha-ha50
Leha-ha50
09 мая в 11:06, ред.
Как ни крути, а все же Рондон слабоват, сегодня просто повезло, а в целом очень посредственный игрок. Кроме скидок нет ничего у парня. Годы сказываются, очень тяжел стал, медлителен, дриблинга нет, скорости нет, реализация сильно тоже хромает. Так что, думаю, Олич с ним расстанется. Заболотный все же помобильнее будет.
Посмотрим, кто уйдет и придет летом.
Всех с праздником Победы!!! Всем здоровья.
galem72
galem72
09 мая в 10:09
Странный акцент на ассисте у центрфорварда.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
09 мая в 10:03
Спасибо надо сказать Оличу, переиграл Ганчаренко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 09:35
Скоро домой поедешь и мы скажем спасибо Рондон за всё!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая в 09:15
Ну вот...пошёл тонкий венесуэльский юмор....
mihaluch
mihaluch
09 мая в 08:44
А всё равно арена поддерживала.
beefs
beefs
09 мая в 08:27
а чем же арена помогла...
ДСА
ДСА
09 мая в 08:26
Это не арена помогла, это Краснодар очень слаб.
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