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Ещенко: «Мирзов и Глушенков — опасные ребята, если играют в „Химках“»

09 мая 2021, 19:03
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру Резиуан Мирзова и Максима Глушенкова, которые выступают на правах аренды за «Химки». «Спартак» и «Химки» встретятся завтра в рамках 29-го тура РПЛ.

Мирзов и Глушенков — опасные ребята? Конечно, опасные, раз в «Химках» играют [смеётся]. Без шуток — Мирзов раскрылся, Глушенкову тоже надо после травмы набирать форму. Ребята быстрые, техничные. Раз они были в «Спартаке» — уже опасные.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 19:05
Химки жолжны нам помочь!
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