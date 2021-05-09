Ещенко: «Мирзов и Глушенков — опасные ребята, если играют в „Химках“»

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09 мая 2021, 19:03

Защитник «Спартака» оценил игру и , которые выступают на правах аренды за «Химки». «Спартак» и «Химки» встретятся завтра в рамках 29-го тура РПЛ .

Мирзов и Глушенков — опасные ребята? Конечно, опасные, раз в «Химках» играют [смеётся]. Без шуток — Мирзов раскрылся, Глушенкову тоже надо после травмы набирать форму. Ребята быстрые, техничные. Раз они были в «Спартаке» — уже опасные.