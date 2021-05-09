Ещенко: «Мирзов и Глушенков — опасные ребята, если играют в „Химках“»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко оценил игру Резиуан Мирзова и Максима Глушенкова, которые выступают на правах аренды за «Химки». «Спартак» и «Химки» встретятся завтра в рамках 29-го тура РПЛ.
Мирзов и Глушенков — опасные ребята? Конечно, опасные, раз в «Химках» играют [смеётся]. Без шуток — Мирзов раскрылся, Глушенкову тоже надо после травмы набирать форму. Ребята быстрые, техничные. Раз они были в «Спартаке» — уже опасные.
Наш жизнерадостный защитник Андрей Ещенко рассказал, чего ждет от встречи с «Химками», за которые играл в начале карьеры 👀— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 9, 2021
Секреты необычных финтов Еща на последних минутах матчей и его эмоции в годовщину чемпионства «Спартака» — в нашем интервью 👇🏻