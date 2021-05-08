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Эджуке: «На второй тайм с „Краснодаром“ мы вышли биться друг за друга»

08 мая 2021, 22:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

В первом тайме мы тоже неплохо играли, но на второй вышли более мотивированными, вышли биться друг за друга. Где мне комфортнее играть? Если тренер говорит мне сыграть справа, то я стараюсь играть максимально качественно. Но мне больше нравится выступать слева, однако я хорошо себя чувствую на обеих позициях. Я игрок такой позиции, что мне постоянно нужно идти в штрафную и пытаться забивать.

Общались ли с Ганчаренко? Нет, нам не удалось, только пожелали друг друга успеха перед матчем и пожали руки.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
08 мая в 23:42
Нужно продолжать в том же духе !!! Вы команда !!!
oFANATo
oFANATo
08 мая в 22:36
Молодцы ребята, так держать.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 мая в 22:21
Так и нужно играть в каждом матче.
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