Эджуке: «На второй тайм с „Краснодаром“ мы вышли биться друг за друга»

Нападающий ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 29-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

В первом тайме мы тоже неплохо играли, но на второй вышли более мотивированными, вышли биться друг за друга. Где мне комфортнее играть? Если тренер говорит мне сыграть справа, то я стараюсь играть максимально качественно. Но мне больше нравится выступать слева, однако я хорошо себя чувствую на обеих позициях. Я игрок такой позиции, что мне постоянно нужно идти в штрафную и пытаться забивать.

Общались ли с Ганчаренко? Нет, нам не удалось, только пожелали друг друга успеха перед матчем и пожали руки.