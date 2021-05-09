Рианчо: «У будущего тренера „Спартака“ должны гореть глаза»

Экс-наставник «Спартака» прокомментировал слухи о том, что москвичи договорились о контракте с .

Руководству «Спартака» нужно было найти достойную замену Тедеско. Тренеров в Европе много, но «Спартак» — один. У будущего тренера должны гореть глаза. Не каждый достоин тренировать такую команду.

Достоин ли Руй Витория тренировать «Спартак»? Если честно, я почти ничего не знаю про него. Он был главным тренером в «Бенфике» несколько лет, больше я про него ничего не знаю. Время покажет. Возможно, руководство красно-белых сделало правильный выбор.