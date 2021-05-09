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Рианчо: «У будущего тренера „Спартака“ должны гореть глаза»

09 мая 2021, 15:34

Экс-наставник «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слухи о том, что москвичи договорились о контракте с Руй Виторией.

Руководству «Спартака» нужно было найти достойную замену Тедеско. Тренеров в Европе много, но «Спартак» — один. У будущего тренера должны гореть глаза. Не каждый достоин тренировать такую команду.

Достоин ли Руй Витория тренировать «Спартак»? Если честно, я почти ничего не знаю про него. Он был главным тренером в «Бенфике» несколько лет, больше я про него ничего не знаю. Время покажет. Возможно, руководство красно-белых сделало правильный выбор.

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mor57
mor57
09 мая в 23:01
должны гореть глаза ,а пылает в центре пятой точки....
вот откуда пляска вдоль бровки....не усидеть...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 мая в 18:42
Все что нужно знать про Руй Виторию - что это уже 20-ый тренеришка в спартаке при Федуне!
Zak11
Zak11
09 мая в 18:42
Рауль, помним Рейнджерс 4-3, спасибо за эмоции))
Шуnя771
Шуnя771
09 мая в 16:44
Гореть глаза говоришь....) Не хочу повторяться, здесь Товарищ Gahi вспомнил Эмери... Не думаю, что у него глаза не горели в Спартаке, а потом на три Лиги засияли с другими... Футбол не сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино»... Папа Карло по мастерству был непревзойденным мастером, а поэтому не каждому Эмери дано сделать хороший футбольный оркестр... Один - два музыканта будут фальшивить (просто от природной косолапости) и о Европейском старте в Лигах можно и не мечтать - нужны хорошие исполнители обращения с классическим, пятнистым круглым.
И это должен учитывать каждый приходящий коуч...
Деньги на футболистов утром - результат через пару сезонов, по минимуму.
Gahi
Gahi
09 мая в 16:15
Кто бы не возглавил Спартак он должен забыть о тех своих успехов которые он добился до этого с другими клубами. Спартак всегда ставил перед тренерами задачу выиграть трофей 🏆 и если результат не был достигнут то с таким тренером расставались, даже Унаи Эмери не стал исключением. Хотя после Спартака, Эмери с Севильей три раза подряд выиграл Лигу Европы и сейчас  вывел скромный испанский клуб Вильярреал  в финал этого турнира. Так что Руй Витория должен помимо того чтобы у него горели глаза, он обязан будет создать команду, которая будет бороться и выигрывать трофей.  При любом другом исходе его ждёт участь его предшественников, быть отправленным в отставку.  
волгодон 2
волгодон 2
09 мая в 15:51
Свойвдоску возвращается в Румынию,ему на смену в Заремин гарем выписан горящий португальский Руй.
Будет интересно.
beefs
beefs
09 мая в 15:46
опять темная лошадка...
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