Игнашевич: «Последние сезоны показали, что у Дивеева высокий потенциал»

Бывший футболист ЦСКА поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:1) в матче 29-го тура РПЛ , а также выделил игру защитника .

Хотел бы поздравить всех армейцев. Хорошая, качественная игра, значимая победа, потому что несколько статусных матчей ЦСКА проиграл, и эта победа добавит настроения и штабу, и болельщикам.

Что касается Дивеева, он мне очень нравится. Последние сезоны показали, что у него есть высокий потенциал. Есть ошибки, но он показывает, наверное, самую стабильную игру среди всех молодых игроков обороны. Это позиция, где должен играть опытный футболист, и в то же время у него не так много тактических ошибок, как у других игроков, поэтому можно говорить, что у него высокий потенциал. Два-три сезона — и будет понятно, удержится ли он на таком уровне.