ГлавнаяНовости

Игнашевич: «Последние сезоны показали, что у Дивеева высокий потенциал»

08 мая 2021, 23:06
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич поделился мнением о победе над «Краснодаром» (3:1) в матче 29-го тура РПЛ, а также выделил игру защитника Игоря Дивеева.

Хотел бы поздравить всех армейцев. Хорошая, качественная игра, значимая победа, потому что несколько статусных матчей ЦСКА проиграл, и эта победа добавит настроения и штабу, и болельщикам.

Что касается Дивеева, он мне очень нравится. Последние сезоны показали, что у него есть высокий потенциал. Есть ошибки, но он показывает, наверное, самую стабильную игру среди всех молодых игроков обороны. Это позиция, где должен играть опытный футболист, и в то же время у него не так много тактических ошибок, как у других игроков, поэтому можно говорить, что у него высокий потенциал. Два-три сезона — и будет понятно, удержится ли он на таком уровне.

Все новости
Колосков: «Тедеско запомнился своими выходками, а игру так и не поставил»
Сегодня, 01:37 Комментарии1
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
SHMEL
SHMEL
09 мая в 00:47
Дивеев сегодня был на высоте, его длинные передачи в стиле Игнашевича были просто потрясные. За его будущее в ЦСКА я не сомневаюсь, нам вместе по пути.
oFANATo
oFANATo
09 мая в 00:03
Дивееву ещё есть куда расти.
Пожелаем ему вырасти в такого же высококлассного защитника каким был Игнашевич.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 23:46
Игорь действительно хороший защитник, если бы не он, то было бы совсем тяжко. У парня и пас хорош, и поле видит прекрасно, может отлично отдать пас на любое расстояние, головой играет отлично , почти все навесы принимает, хорошо выбирает позицию. Учитывая молодость , будем надеяться, что еще прибавит.
Всем здоровья.
Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 23:16
Эх,ему бы с Игнашевичем пару сезонов поиграть! В паре...
drug01
drug01
08 мая в 23:09
Будем ждать последний тур
beefs
beefs
08 мая в 23:07
не понятно кто против кого играл...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100