Рахимов — об игре с «Краснодаром»: «Это лучший матч Олича в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).
Это лучший матч Олича в ЦСКА: мобильная игра, постоянное движение. Это важная победа как для самого ЦСКА, так и для Олича. Оценивать его сейчас неправильно, он пришел в разгаре сезона, когда завершающая фаза и нужно всегда выигрывать. По нему нужно судить в следующем сезоне, когда будут сборы, усиление команды и когда он поставит свою игру. Вот тогда нужно будет говорить о нём.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
И это действительно, на поле была одна команда !!! Не всё ещё конечно получается, но это уже совсем другой ЦСКА, это совсем другое движение. Видно было что у игроков появилось желание играть, двигаться, стремление к досижению цели- забить !!! Ещё многое предстоит сделать, что-то поменять, с кем-то попрощаться, кого-то приобрести. В этом году начнётся построение нового клуба, новой команды !!! Есть для этого время в межсезонье. И я думаю если у руководства клуба и Олича наладится взаимопонимание и движение идти вместе к одной цели, воплотить все намеченые планы Олича в построении команды, то всё должно будет получиться!!! И вот тогда мы увидим ту команду, которой можно будет гордиться !!! Удачи тебе ЦСКА и больших Успехов !!!
Всем Добра !!!
И это действительно, на поле была одна команда !!! Не всё ещё конечно получается, но это уже совсем другой ЦСКА, это совсем другое движение. Видно было что у игроков появилось желание играть, двигаться, стремление к досижению цели- забить !!! Ещё многое предстоит сделать, что-то поменять, с кем-то попрощаться, кого-то приобрести. В этом году начнётся построение нового клуба, новой команды !!! Есть для этого время в межсезонье. И я думаю если у руководства клуба и Олича наладится взаимопонимание и движение идти вместе к одной цели, воплотить все намеченые планы Олича в построении команды, то всё должно будет получиться!!! И вот тогда мы увидим ту команду, которой можно будет гордиться !!! Удачи тебе ЦСКА и больших Успехов !!!
Всем Добра !!!