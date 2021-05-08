Рахимов — об игре с «Краснодаром»: «Это лучший матч Олича в ЦСКА»

Бывший главный тренер «Уфы» прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

Это лучший матч Олича в ЦСКА : мобильная игра, постоянное движение. Это важная победа как для самого ЦСКА , так и для Олича. Оценивать его сейчас неправильно, он пришел в разгаре сезона, когда завершающая фаза и нужно всегда выигрывать. По нему нужно судить в следующем сезоне, когда будут сборы, усиление команды и когда он поставит свою игру. Вот тогда нужно будет говорить о нём.