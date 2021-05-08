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Рахимов — об игре с «Краснодаром»: «Это лучший матч Олича в ЦСКА»

08 мая 2021, 23:37
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший главный тренер «Уфы» Рашид Рахимов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» (3:1).

Это лучший матч Олича в ЦСКА: мобильная игра, постоянное движение. Это важная победа как для самого ЦСКА, так и для Олича. Оценивать его сейчас неправильно, он пришел в разгаре сезона, когда завершающая фаза и нужно всегда выигрывать. По нему нужно судить в следующем сезоне, когда будут сборы, усиление команды и когда он поставит свою игру. Вот тогда нужно будет говорить о нём.

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Сп62
Сп62
09 мая в 14:13
Воспитанники Ганчаренко показали своему учителю, что его труды не пропали даром. Такова участь тренера.
makkie
makkie
09 мая в 14:06
Вчера багаж Ганчаренко в цска обыграл его же самого в Краснодаре, парадокс ))
Ganymed1
Ganymed1 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
09 мая в 13:19
    CSKA2012
    CSKA2012
    09 мая в 07:03
    Олич пришёл - ЦСКА за кубком пошёл!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    09 мая в 05:08
    И этот матч делится на два отрезка, скорее второй тайм был лучшим при Оличе.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    09 мая в 00:43
    Надеюсь каждая следующая игра будет ещё ярче.
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    09 мая в 00:12
    И нам понравилось как сегодня играл ЦСКА.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    09 мая в 00:09
    Даже в проигранных матчах команда бежала, где то не повезло, где судьи помешали, сами не забивали, но было видно что Олич требует от команды больше движения , меньше касаний. Сегодня все получилось как нельзя лучше , сыграли очень даже прилично. Будем надеяться , что команда будет прибавлять и в следующем сезоне предстанет более сильной.
    Всем здоровья.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    08 мая в 23:44
    Мусаев, забери свой багаж.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    08 мая в 23:41
    Стандартные слова
    Ironigor
    Ironigor
    08 мая в 23:40, ред.
    Это лучший Олич в ЦСКА !!!
    И это действительно, на поле была одна команда !!! Не всё ещё конечно получается, но это уже совсем другой ЦСКА, это совсем другое движение. Видно было что у игроков появилось желание играть, двигаться, стремление к досижению цели- забить !!! Ещё многое предстоит сделать, что-то поменять, с кем-то попрощаться, кого-то приобрести. В этом году начнётся построение нового клуба, новой команды !!! Есть для этого время в межсезонье. И я думаю если у руководства клуба и Олича наладится взаимопонимание и движение идти вместе к одной цели, воплотить все намеченые планы Олича в построении команды, то всё должно будет получиться!!! И вот тогда мы увидим ту команду, которой можно будет гордиться !!! Удачи тебе ЦСКА и больших Успехов !!!
    Всем Добра !!!
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