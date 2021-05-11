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Фанат «Ромы» сделал тату с инициалами Моуриньо, он называет Жозе богом

11 мая 2021, 13:23

В Риме продолжается ажиотаж после назначения Жозе Моуриньо на должность нового главного тренера «Ромы» со следующего сезона.

Болельщик «Ромы» Риккардо Сгруллони сделал татуировку с инициалами португальского наставника (JM). Кроме того, Сгруллони является персональным фанатом Моуриньо, это можно понять по его странице. В своих записях он называет Жозе «богом из Сетубала» и «богом на Земле». У Сгруллони есть фото, на котором он молится перед фреской Жозе в Риме. Фанат заявляет, что сбылась его мечта, когда португалец возглавил «Рому», ведь Риккардо ездил на матчи «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», когда Моуриньо руководил этими командами.

Фанат «Ромы» сделал тату с инициалами Моуриньо, он называет Жозе богом

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Все комментарии
juvenale
juvenale
11 мая в 15:01
чувак на лет десять от жизни отстал)
dimagas2
dimagas2
11 мая в 14:35
Мозгов шо у ракушки)))
ФАНАТ_number one
ФАНАТ_number one
11 мая в 14:11
тфуу бл....тььь
rubinovyi2
rubinovyi2
11 мая в 14:08
Тату,название пиццы,да он и в самом деле Особенный...)))
sihafazatron
sihafazatron
11 мая в 14:02
А на груди набьёт автобус)))
sv_1969
sv_1969
11 мая в 13:54
Совсем всё плохо!
allemz
allemz ответ ЧиП (раскрыть)
11 мая в 13:51
Тот факт, что медуза может много лет жить без мозга, видимо, даёт надежду таким как он
ДСА
ДСА
11 мая в 13:50
Простая глупость отдельного болельщика.
galem72
galem72
11 мая в 13:50
Скоро придётся сводить. ))
Incredulous
Incredulous
11 мая в 13:40
Не успеет тату зажить, как побежит к мастеру зарисовывать чем-то другим.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 мая в 13:36
Очередной больной человек
ЧиП
ЧиП
11 мая в 13:35
Хотел написать, что жаль парня🤕. Потом подумал : да и 🤐 с ним, может так ему и надо?! 🥴😣
shlomo
shlomo
11 мая в 13:26
Да уж...что только не придумывают
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