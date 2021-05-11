Фанат «Ромы» сделал тату с инициалами Моуриньо, он называет Жозе богом

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11 мая 2021, 13:23

В Риме продолжается ажиотаж после назначения на должность нового главного тренера «Ромы» со следующего сезона.

Болельщик «Ромы» Риккардо Сгруллони сделал татуировку с инициалами португальского наставника (JM). Кроме того, Сгруллони является персональным фанатом Моуриньо, это можно понять по его странице. В своих записях он называет Жозе «богом из Сетубала» и «богом на Земле». У Сгруллони есть фото, на котором он молится перед фреской Жозе в Риме. Фанат заявляет, что сбылась его мечта, когда португалец возглавил «Рому», ведь Риккардо ездил на матчи «Реала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма», когда Моуриньо руководил этими командами.