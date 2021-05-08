«Ювентус», «Барса» и «Реал» ответили УЕФА на угрозы о дисквалификации

«Ювентус», «Барселона» и «Реал» на своих официальных сайтах опубликовали текст совместного заявления по вердикту УЕФА в отношении девяти клубов, которые приняли участие в создании Суперлиги.
Ранее сообщалось, что УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге, но вышедших из турнира.
В заявлении говорится о том, что клубы-основатели Суперлиги продолжают получать угрозы и оскорбления с целью их дальнейшего отказа от участия в турнире.
В пресс-релизе выделены следующие пукнты:
- Давление со стороны УЕФА и ФИФА;
- Экономическая проблема клубов;
- Суперлига должна была помочь развитию женского футбола;
- Реакция футбольной общественности на создание Суперлиги;
- Некоторые клубы-основатели Суперлиги приняли непоследовательную позицию.
Мы хотим видеть уважительные дебаты, без недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье.
Всем здоровья.
Всем здоровья.
Я хоть и симпатизирую Барсе, но считаю создание суперлиги это путь в никуда, так сказать закрытый клуб для избранных. Думают только о себе, а не о футболе в целом. Если хотите, то отделяйтесь и не устраивайте истерик, живите в своём мире... если конечно сможете.
А то у Переса проблемы понимаешь, он Холанда купить не может, кредиты берёт залаживая тем самым Реал. Возьмите лучше Заболотного, он дешевле в несколько тысяч раз!
Думаю надо дать им время, к примеру неделю, а потом если не покаются то исключать надо. Пока только временно, а если не поймут, то прощаться надо. А вот когда прибегут на задних лапах с извинениями, то ещё подумать.
Так, что лучше быть за футбол!!!
Я хоть и симпатизирую Барсе, но считаю создание суперлиги это путь в никуда, так сказать закрытый клуб для избранных. Думают только о себе, а не о футболе в целом. Если хотите, то отделяйтесь и не устраивайте истерик, живите в своём мире... если конечно сможете.
А то у Переса проблемы понимаешь, он Холанда купить не может, кредиты берёт залаживая тем самым Реал. Возьмите лучше Заболотного, он дешевле в несколько тысяч раз!
Думаю надо дать им время, к примеру неделю, а потом если не покаются то исключать надо. Пока только временно, а если не поймут, то прощаться надо. А вот когда прибегут на задних лапах с извинениями, то ещё подумать.
Так, что лучше быть за футбол!!!