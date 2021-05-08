«Ювентус», «Барса» и «Реал» ответили УЕФА на угрозы о дисквалификации

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08 мая 2021, 12:04

«Ювентус», «Барселона» и «Реал» на своих официальных сайтах опубликовали текст совместного заявления по вердикту УЕФА в отношении девяти клубов, которые приняли участие в создании Суперлиги.

Ранее сообщалось, что УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге, но вышедших из турнира.

В заявлении говорится о том, что клубы-основатели Суперлиги продолжают получать угрозы и оскорбления с целью их дальнейшего отказа от участия в турнире.

В пресс-релизе выделены следующие пукнты:

Давление со стороны УЕФА и ФИФА ;

и ; Экономическая проблема клубов;

Суперлига должна была помочь развитию женского футбола;

Реакция футбольной общественности на создание Суперлиги;

Некоторые клубы-основатели Суперлиги приняли непоследовательную позицию.