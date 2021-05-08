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«Ювентус», «Барса» и «Реал» ответили УЕФА на угрозы о дисквалификации

08 мая 2021, 12:04

«Ювентус», «Барселона» и «Реал» на своих официальных сайтах опубликовали текст совместного заявления по вердикту УЕФА в отношении девяти клубов, которые приняли участие в создании Суперлиги.

Ранее сообщалось, что УЕФА помиловал девять клубов, собиравшихся участвовать в Суперлиге, но вышедших из турнира.

В заявлении говорится о том, что клубы-основатели Суперлиги продолжают получать угрозы и оскорбления с целью их дальнейшего отказа от участия в турнире.

В пресс-релизе выделены следующие пукнты:

  • Давление со стороны УЕФА и ФИФА;
  • Экономическая проблема клубов;
  • Суперлига должна была помочь развитию женского футбола;
  • Реакция футбольной общественности на создание Суперлиги;
  • Некоторые клубы-основатели Суперлиги приняли непоследовательную позицию.

Мы хотим видеть уважительные дебаты, без недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье.

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Hamman
Hamman ответ Байкал-38 (раскрыть)
09 мая в 21:01, ред.
Я не поддерживал и не поддерживаю супер лигу! Меня как болельщика пока что устраивает и Лига Чемпионов. Я как и говорил против того чтобы клубы наказывали. Смутьянам дали понять что революция не состоится. Попугали и хватит.
Мне тебя не переубедить, как тебе и меня. За сим не считаю нужным продолжать этот безсмысленный спор. Удачи!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Hamman (раскрыть)
09 мая в 16:57
Аналогия с проворовавшимся директором вообще не к месту! Если Перес проворовался, то и спрашивали бы конкретно с него и совсем другие органы.
Реал доверил Пересу вести все дела от его имени и значит несёт полную ответственность от его поступков. Да и где забастовка игроков и болельщиков против Переса? Нет, что ли? А ты тут мне пытаешься чуть ли не обратное доказать.
И откуда ты взял, что я сейчас прошу наказания только для Реала? Ты беседу с самого начала прочитай и поймёшь. Если в ближайшее время клубы не не придут с повинной, то надо их наказывать очень жёстко. Переса же надо отлучать от УЕФА и ФИФА пожизненно, пусть сеперпупер лиги организует.
P.S. Если ты пишешь доверенность на кого то то потом не отрицай, что он представлял твои интересы! Реал доверился Пересу, вот и отвечает за все его поступки. Тем более в Реале его никто не осуждает, а наоборот за него, даже ты.
Hamman
Hamman ответ Байкал-38. (раскрыть)
09 мая в 15:33, ред.
Президент отвечает за действия клуба, но клуб не может отвечать за все действия президента. Если директор завода проворуется посадят непосредственно директора, а не с рабочими заодно.
При желании УЕФА может затруднить деятельность президента любого клуба настолько, что станет невозможным полноценное управление деятельностью клуба. При таком развитии событий президент либо сам уйдет, либо его уйдут болельщики.
Очень показательно твоё ,,небезразличие " к Реалу, если наказывать, то наказывать и Реал и Барселону и Ювентус. Посмотрим насколько далеко готов зайти Чеферин и как ему это аукнется в дальнейшем. Грязная политика она грязная в обоих направлениях.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Hamman (раскрыть)
09 мая в 12:29
Президент, хозяин клуба это, что просто так, извините конечно, нарсано что ли?
Так УЕФА только с президентами и клубами и воюет!
Я что то не вижу игроков Реала с транспарантами, с требованием отправить Переса в отставку и криками УЕФА мы с вами!
Пусть Реал выходит из УЕФА, после чего игроки разрывают с ним контракт и играют за другой клуб. Никто их наказывать не будет.
Да и как ты мне советовал гугл тебе в помощь, узнай отвечает ли хозяин, президент за свой клуб! Если честно не ожидал от тебя такого, думал ты разбираешься в футболе.
Это как к примеру тренер решил заменить игрока, а игрок ответил не знаю со мной никто не советовался я его не признаю. Тут кстати был эпизод когда Кепа на Сарри забил, но это исключение и просто Сарри хлюпик. По правилам судья мог спокойно удалить Кепу по требованию тренера.
Hamman
Hamman ответ Байкал-38 (раскрыть)
09 мая в 10:23
Так пускай с президентами и воюют! Команды то тут при чём? Никто с игроками и тренерами не советовался, разрешения не спрашивал.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Hamman (раскрыть)
09 мая в 05:20
Так, что же они не уходят из УЕФА? Их уже и палками гонят, а они просят не выгонять их.
Кто им запрещал суперлигу? Идите создавайте, только без нас, без нас совсем ибо вы нам будите не нужны. Но нет без УЕФА не хотят, потому что знают, это смерти подобно.
А то захотели и рыбку съесть и... косточкой не подавиться.
Да и какое уважение может быть к Пересу, который решил сделать революцию и облажался по полной. Как говоришь, гугл тебе в помощь, что там с заговорщиками во все времена делали.
Hamman
Hamman ответ Байкал-38 (раскрыть)
08 мая в 19:42
Я что-то говорил про САМЫЕ старые? Имелось ввиду что история этих клубов не начиналась с основания УЕФА и не закончится без оного. Естественно они будут против исключения из еврокубков - супер лигу создать не дали а из того что есть исключают. УЕФА не пытается даже понять в чем суть недовольства клубов существующим нормами в еврокубках. Руководство УЕФА добилось того чего хотела - супер лига не состоялась. Так зачем дальше проводить деструктивную политику? Чтобы устрашить других?
Я ещё раз повторюсь - только переговоры основанные на взаимоуважении разрешат этот кризис полюбовно.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Hamman (раскрыть)
08 мая в 18:07
Ладно давай рассмотрим реальную ситуацию.
Сможет ли УЕФА без Реала, Барселоны и Ювентуса? Конечно смогут!
Смогут ли выжить Реал, Барса и Юве без УЕФА? Конечно нет! Они уже сейчас против отстранения от еврокубков на 2 года, а если в добавок и от национальных чемпионатов отстранить? А захотят ли игроки играть в этих клубах, если их решат право выступать на чемпионатах Европы и мира?
Сколько ты говоришь история у этих клубов? Посмотри историю самых старых клубов в истории футбола.
Для справки: «Шеффилд» (англ. Sheffield Football Club) — английский футбольный клуб из одноимённого города. Наиболее известен тем, что является самым старым клубом в мире из ныне существующих, он был основан в 1857 году.
Летом 2019 года «Шеффилд» отправился в тур по России, в котором на стадионах Москвы и Подмосковья сыграл три матча с московскими профессиональными клубами из второго и третьего дивизиона, а также провёл игру с санкт-петербургской любительской командой ФК КФ. Все игры «Шеффилд» проиграл: 22 июня — московскому «Торпедо» со счётом 0:5, 26 июня — «Чертаново» со счётом 0:7, 27 июня — ФК КФ со счётом 1:2, 29 июня — «Казанке» со счётом 1:9.
Ну, что даёшь тур Реала по любительским командам России?!
Если сможете опровергните мою теорию, но только дайте ответ, почему эти клубы боятся быть вне УЕФА если они их кормят? А может всё таки без УЕФА они никто и их постигнет участь многих великих команд? Каждый сверчок должен знать свой шесток! Не надо ставить себя выше других, ведь завтра сам можешь оказаться БОМЖом!
Hamman
Hamman ответ Байкал-38 (раскрыть)
08 мая в 17:29
Тебе стоит погуглить историю этих трёх клубов. Клубы которым по 120 и более лет никто без УЕФА образованного в 1954 году? Как они могут кормиться у УЕФА? УЕФА добывает нефть, газ? Или контролирует печатный станок € ?
Это из той же песни про то как Москва кормит дотациями регионы...
Твой Арсен
Твой Арсен
08 мая в 16:58
Суперлига должна была помочь развитию женского футбола;

Ахахахаха. В любой непонятной ситуации прикрывайся женщинам, ЛГБТ, чёрными.
95-shishani-95
95-shishani-95
08 мая в 15:38
Другие клубы, которые сразу же, после первых же проблем сбежали, они дешёвые предатели!!!
Если пошли на такой, надо было держаться хотя бы до конца переговоров!!! Они не представляют, как теперь из-за них (ДА!!! ИМЕННО ИЗ-ЗА НИХ!!!) УЕФА и ФИФА почувствуют себя королями всего и вся, и будут творить свои коррупционные грязные дела!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Заур-ЗВЕРЬ (раскрыть)
08 мая в 15:13
Эти клубы кормятся с УЕФА и ФИФА!!! И без них они никто!!!
Хочешь доказать обратное? Тогда объясни почему их все кинули и сейчас они просят проявить к ним всего лишь уважение?
Когда там стартует суперглига? Ведь от них все кормятся...
Да вот только исключат их из всех турниров УЕФА и ФИФА и все игроки убегут от них и кем они будут? Кормильцы говоришь?
Hamman
Hamman
08 мая в 14:59
Я придерживаюсь более нейтральной позиции. Согласен что нужно относиться с уважением и в обе стороны. Но меня крайне не устраивает как реагирует УЕФА. Сыпать санкциями и угрозами за нереализованную идею, это мягко говоря деспотизм. Напоминает американскую политику санкций.
На мой взгляд самым оптимальным решением стал бы равноправный диалог. Собраться всем, обсудить возникшие проблемы, выслушать доводы сторон и принять устраивающее ВСЕХ решение.
Наказывая клубы, УЕФА наказывает и миллионы болельщиков этих клубов. А это на мой взгляд крайне неправильно.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ shlifen (раскрыть)
08 мая в 14:40, ред.
По поводу "Арсенала" смысла нет расстраиваться, мы уже не попали в ЕК в этом году, а так как Нольтета стабилен на десятом месте (а его не уберут, я уверен, потому что он на три увольнения уже наработал давно, а его не увольняют - разбазаривание хороших игроков, дорогие игроки клуба все в ужасной форме, рекорд домашних поражений за 100 лет, в том числе два года подряд проигрываем дома свободным агентам "Олимпиакоса"), то шансы только на шальной кубок, а, значит, стремятся к нулю.

Поэтому пока Кроенке у руля, "Арсенал" можно хоть на десять лет штрафовать, деградацию не остановить.

Плюс кроме Нольтеты есть еще клоун Эду - это он Партея за 50 миллионов подогнал, который больше голевых сопернику раздал, чем нам. Две лИгенды клуба.
shlifen
shlifen
08 мая в 14:26
История конечно любопытная. Если конкретно про тезисы:

* Давление со стороны УЕФА и ФИФА - Ну клубы Суперлиги тоже фактом создания своего турнира оказали давление на УЕФА и ФИФА. Они расcчитывали что ответного давления не будет?? Если бы Супер-лига не развалилась - то мы бы и не читали "жалобы о давлении на клубы", сейчас бы "основатели были бы на коне" и клеймили проклятую УЕФА =))

* Экономическая проблема клубов - Супер-лига никак не решала финансовые проблемы клубов ЗА пределами Супер-лиги. Кого из "cпасителей футбола" волновали проблемы условных Лестера/Ромы/Ланса/Сельты??? Не спорю, в финансовых проблемах действительно виновата пандемия. Но и клубы виноваты что "раскрутили маховик инфляции", совершали необдуманные покупки (Дембеле, Азар и прочие), и готовы платить по 15-20 лимонов игрокам просто за звёздный статус.

* Суперлига должна была помочь развитию женского футбола - тут просто без комментариев =)) Жду когда "до кучи" будут вброшены и другие популярные темы "Супер-лига должна была помочь в борьбе с расизмом", "Супер-лига должна была помочь в борьбе за права ЛГБТ", "Супер-лига - За всё хорошее, против всего плохого". =)

* Реакция футбольной общественности на создание Суперлиги - кто-бы мог подумать что создание лиги в которую (так уж и быть) будут на сезон брать по 5 клубов извне Супер-лиги, а в конце сезона вне зависимости от результатов выбрасывать их из турнира (просто представьте что победителем Супер-лиги оказался условный Лион/Лейпциг/Аталанта/Аякс - и они всё равно вылетают) заменяя новыми, приведет к возмущению фанатов, игроков, тренеров и т.д. ... =) Почему вообще никто не проводил "зондирование вопроса", обсуждение с игроками, тренерами, фанатами клубов?? Маркетологи от бога =)

* Некоторые клубы-основатели Суперлиги приняли непоследовательную позицию - тут не поспоришь. Арсенал, Ливерпуль, МЮ вписались "за идею" (спасибо американским владельцам мечтающим о НБА в футболе), Челси и Сити вписались "за компанию" (ну а что, мы тоже хотим быть в касте "лучших") ну а Тоттенхем вписался за деньги =)) Никто из этих клубов не проводил консультаций и не изучал вопрос (иначе бы потом так быстро не бежали из СЛ). А сама Супер-лига, как выяснилось без участия клубов из АПЛ и без присоединения Баварии и Дортмунда - вообще уже не "cупер". И как результат побежали и остальные...

Особо радует желание вести "уважительные дебаты", ПОСЛЕ того как клубы Супер-лиги без малейших консультаций с УЕФА/ФИФА просто поставили последних "перед фактом", а теперь, когда "бунт провалился", они требуют "уважения к себе" =)) Ребята, раз уж вы решили воспользоваться "правом сильного" - то будьте последовательными, а не "плачьте" что вас недостаточно уважают... Сильные себя так не ведут =))

Штрафы 9-ти клубам вышедшим из СЛ мне показались даже слегка чрезмерными. Правда если УЕФА всё же повысит выплаты в ЛЧ (за счёт доп. финансирования) - врядли кто-то из вышедших сильно расстроится (разве что Арсенал с Тоттенхемом)... Но всё же те санкции показались мне чрезмерными.

По поводу же отстранения Юве, Реала и Барсы - мне бы тоже этого не хотелось, но если "простят всех без последствий", то уже через год-два история с созданием СЛ повторится... Тут главная проблема в том, что УЕФА не может "отстранить от футбола" Аньелли и Переса (ну нет у них таких возможностей), поэтому и применяют метод "исключения из Еврокубков". Кстати пока ещё не факт, что Юве по итогам сезона попадёт в зону ЛЧ...
Опять же, я почти уверен, что после голосования каталонских "сосьос" Барселона тоже выйдет из Супер-Лиги, а "всех собак повесят" на Бартомеу (Барселоне сейчас не до длительных судов, а призовые от ЛЧ нужны уже сейчас).

Будет ли ЛЧ интересна без этих трех клубов? Ну давайте прикинем список участников, исходя из текущей таблицы. Сити, Челси, Лестер, МЮ, Атлетико, Севилья, Сосьедад, Вильяреал, Интер, Аталанта, Милан, Наполи, Бавария, Лейпциг, Вольфсбург, Айнтрахт, Лилль, ПСЖ, Монако, Аякс... Ну да, вообще не интересная ЛЧ =))))))
Хотя конечно, сами фаны Барселоны, Реала и Юве может и не будут смотреть ЛЧ, но далеко не все будут настолько принципиальными... =)

P.S. Мы наблюдали не сражение "честных спасителей футбола" в лице создателей Супер-Лиги и "коррумпированной мафии ФИФА/УЕФА которых интересуют только деньги", а видели "столкновение двух достойных друг-друга мафиозных кланов". Однако УЕФА пытались хотя бы сохранить видимость "спортивного принципа" забывая однако что футбол для многих клубов это ещё и бизнес, а Супер-Лига хотела просто гарантировать свои доходы ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от результатов, забывая что футбол это не только бизнес, но и спорт =))).
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответ Байкал-38 (раскрыть)
08 мая в 14:21, ред.
Исключайте тогда всех, и посмотрю на сборы по ТВ трансляциям, эти клубы кормят УЕФА, эти игроки кормят ФИФА, все эти клубы коммерческие, и что что хозяева хотели заработать деньги больше чем тратят, не вижу криминала, просто не согласовали с УЕФА и ФИФА, за что теперь их гнобить? Эти команды выживают за счет спонсоров при ковиде, платить надо, а отдачи нет, это надо учесть в первую очередь, я эти клубы понимаю, матч ЦСКА-Реал соберет меньше денег, чем матч Ливерпуль-Реал :(
Казнить нельзя, помиловать, вот так я поставлю запятую :(
Мaлик
Мaлик
08 мая в 13:21
Детские отмазки...
Байкал-38
Байкал-38
08 мая в 13:07, ред.
В своё время УЕФА исключало английские клубы на пять лет и ничего страшного не произошло, наоборот пошло на пользу футбола.
Я хоть и симпатизирую Барсе, но считаю создание суперлиги это путь в никуда, так сказать закрытый клуб для избранных. Думают только о себе, а не о футболе в целом. Если хотите, то отделяйтесь и не устраивайте истерик, живите в своём мире... если конечно сможете.
А то у Переса проблемы понимаешь, он Холанда купить не может, кредиты берёт залаживая тем самым Реал. Возьмите лучше Заболотного, он дешевле в несколько тысяч раз!
Думаю надо дать им время, к примеру неделю, а потом если не покаются то исключать надо. Пока только временно, а если не поймут, то прощаться надо. А вот когда прибегут на задних лапах с извинениями, то ещё подумать.
Так, что лучше быть за футбол!!!
13 RUS
13 RUS
08 мая в 12:59
Экономичпские проблемы клубов, смех да и только, ведь не хватает на Холанда и Мбаппе айяяй...и на судей нет совсем... А как же другие клубы с этими проблемами живут?
BDA8181
BDA8181
08 мая в 12:50
Какие уважительные дибаты могут быть против банды зажравшихся и зазнавшихся смутьянов?! Выдать им волчий билет на еврокубки. А то в Испаний одни всех побрили с деньгами на телетрансляций , а другие в Италий видимо было мало в серий В играть. Не устали мутить воду.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
08 мая в 12:45
"является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье"

Это точно пишут те, кто хотели обобрать собственную "футбольную семью" и доходы мирового футбола вместо сотен клубов разделить между 15-ю "отцами-основателями"?
Romeo 777
Romeo 777
08 мая в 12:44
Был нейтральным к созданию Суперлиги...но то, что делают в УЕФА, эта группа «мафиозников», им тоже должен прийти логический конец. Деньги хапают, а клубам отдают мелочи.
nikoladolgov
nikoladolgov
08 мая в 12:37
Ну ичто же ....
Женский футбол это конечно не мужской. Там и посмотреть приятно на прыгующие сиськи !
barcamilan
barcamilan
08 мая в 12:36
да сидите спокойно, какая нафик суперлига ну или пусть барса выйдет а те двое остануцца
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 мая в 12:34
Надо всех понять и простить!
Константин Белых
Константин Белых ответ 3ton (раскрыть)
08 мая в 12:31
Зато турнир между Реалом Барселоной и Ювентусом в своей лиге будет очень интересен. Пусть между собой игр 20 в год скатают-зрителям надоест так что сами будут в ЛЧ с плачем просится. Деньги они там основные поднимали. А то что жили не по средствам из за своих идиотских трансферов и зарплат (поэтому Суперлигу и выдумали чтоб карманы свои набить) это их проблемы. У немецких клубов такой нужды нет (умеют зарабатывать и бабло считать). в Англии своя реальная Суперлига-Перес им никак не уперся. Так что пусть на годик другой от ЛЧ отдохнут-и мозги на место встанут сразу и звезды без доступа к ЛЧ нихрена к ним не поедут. Как то так..
Leha-ha50
Leha-ha50
08 мая в 12:27, ред.
Странные эти мужички. Когда сбегали в свою лигу ни с кем не советовались, наплевали по сути на все обязательства, поступили совсем неуважительно ко всем, а теперь требуют к себе уважения? На каком основании? На что надеются, не выходя из развалившейся в одночасье лиги? Странная упёртость? Понятно, что ответная реакция УЕФА будет жесткой и это правильно.
Всем здоровья.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
08 мая в 12:21
Либо играть в УЕФА по соответствующим правилам, либо сами по себе. Всё просто. Усидеть на двух стульях не получится.
3ton
3ton
08 мая в 12:19
Многим ЛЧ будет не интересна без этих команд 🙂
Хватит уже блефовать УЕФА
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
08 мая в 12:18
''Мы хотим видеть уважительные дебаты, без недопустимого давления и с уважением к верховенству закона, что является наиболее подходящим решением для баланса в нашей огромной футбольной семье.''
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1255922/yuventus-real
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О ''БАЛАНСЕ В ФУТБОЛЬНОЙ СЕМЬЕ'' вспомнили!)
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