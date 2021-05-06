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Терри поздравил «Челси» с выходом в финал ЛЧ, выложив детское фото Маунта

06 мая 2021, 10:14
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Легендарный капитан «Челси» Джон Терри поздравил лондонский клуб с победой над «Реалом» (2:0) и выходом в финал Лиги чемпионов.

Терри в своём инстаграме опубликовал детское фото полузащитника «синих» Мэйсона Маунта, который является воспитанником клуба и находится в «Челси» с шести лет. Хавбек стал автором второго гола в ворота мадридского «Реала» во вчерашнем матче.

Поздравляю мужскую и женскую команду «Челси» с выходом в финал Лиги чемпионов. Остался один матч...

Напомним, что Терри выигрывал Лигу чемпионов с «Челси» в 2012 году, однако пропускал финальную игру из-за красной карточки, полученной в ответном полуфинале против «Барселоны» (2:2). Капитан «синих» был удалён за удар коленом в спину Алексиса Санчеса. Также Терри играл в финале Лиги чемпионов с «Челси» в 2008 году. Тогда он не сумел забить одиннадцатиметровый в ворота «Манчестер Юнайтед» в серии послематчевых пенальти.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
06 мая в 13:58
Терри намекает что Маунт от него... может он заскакивал к мамашке Мейсона когда батя был в отлучке... все на капитанских традициях Челси))) ахахахаха
sihafazatron
sihafazatron
06 мая в 10:57
Легенда спартака тут как тут)))
beefs
beefs
06 мая в 10:35
это намек, только на что...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 мая в 10:15
Довольно-таки оригинально...
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