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В Риме создали особенное мороженое в честь Моуриньо

08 мая 2021, 17:55

Жозе Моуриньо в следующем сезоне станет новым главным тренером «Ромы».

Вчера в Риме появилась фреска с изображением португальца на мопеде, а несколько дней назад компания Amo создала особенное мороженое в честь Жозе. Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом. Оно получило название Special One и описывается как «глоток свежего воздуха, радости и энергии!»

Кроме того, для рекламы была использована фотография Моуриньо со скрещенными руками, а его знаменитая фраза «Zero Titoli» (ноль титулов) была преобразована во фразу «Zero Zuccheri» (ноль сахара).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
08 мая в 19:07
Спешал ван в следующем сезоне - Вот вам в риме всем сахара в рот и садитесь попой на лед, будет вам сластить и холодить.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
08 мая в 18:12
То есть болельщики Ромы или компании, связанные с Ромой.
beefs
beefs
08 мая в 18:03
мороженое это хорошо, посмотрим чем будут угощать в конце следующего сезона...
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