В Риме создали особенное мороженое в честь Моуриньо

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08 мая 2021, 17:55

в следующем сезоне станет новым главным тренером «Ромы».

Вчера в Риме появилась фреска с изображением португальца на мопеде, а несколько дней назад компания Amo создала особенное мороженое в честь Жозе. Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом. Оно получило название Special One и описывается как «глоток свежего воздуха, радости и энергии!»

Кроме того, для рекламы была использована фотография Моуриньо со скрещенными руками, а его знаменитая фраза «Zero Titoli» (ноль титулов) была преобразована во фразу «Zero Zuccheri» (ноль сахара).