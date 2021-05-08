В Риме создали особенное мороженое в честь Моуриньо

Жозе Моуриньо в следующем сезоне станет новым главным тренером «Ромы».
Вчера в Риме появилась фреска с изображением португальца на мопеде, а несколько дней назад компания Amo создала особенное мороженое в честь Жозе. Мороженое имеет вкус цитрусовых, смешанных с белым шоколадом. Оно получило название Special One и описывается как «глоток свежего воздуха, радости и энергии!»
Кроме того, для рекламы была использована фотография Моуриньо со скрещенными руками, а его знаменитая фраза «Zero Titoli» (ноль титулов) была преобразована во фразу «Zero Zuccheri» (ноль сахара).