Баринов: «От заявки сборной России веет рассеянностью»

Народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал расширенный список сборной России на Евро-2020.

Я бы взял Гильерме, но логику понять можно — трудно вызывать в состав национальной команды вратаря, который пропускает шесть голов. И, мне кажется, у него есть какой-то конфликт с Черчесовым.

Смолов или Заболотный? Они похожи в плане результативности. Голевая засуха бывает у обоих. Черчесов больше надеется на Заболотного, потому что Смолов его подвел на чемпионате мира. Они не могут найти общий язык. Наверное, теперь не хочет его брать. Сложно сказать, потому что я не тренер, но пока от этого списка веет рассеянностью.