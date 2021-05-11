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Баринов: «От заявки сборной России веет рассеянностью»

11 мая 2021, 14:43

Народный артист РФ Валерий Баринов прокомментировал расширенный список сборной России на Евро-2020.

Я бы взял Гильерме, но логику понять можно — трудно вызывать в состав национальной команды вратаря, который пропускает шесть голов. И, мне кажется, у него есть какой-то конфликт с Черчесовым.

Смолов или Заболотный? Они похожи в плане результативности. Голевая засуха бывает у обоих. Черчесов больше надеется на Заболотного, потому что Смолов его подвел на чемпионате мира. Они не могут найти общий язык. Наверное, теперь не хочет его брать. Сложно сказать, потому что я не тренер, но пока от этого списка веет рассеянностью.

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sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
11 мая в 15:15
Кто же будет видео снимать)))Смол не может так))
LAISMEN
LAISMEN
11 мая в 15:01, ред.
Прежде всего выбор определяется симпатиями главного тренера в отношении того или иного игрока. Спортивная составляющая отходит лишь на второй план УВЫ....
beefs
beefs
11 мая в 15:00
все равно последнее слово за Черчесовым...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
11 мая в 14:54
Черчесов тренер, ему выбирать
ЮЗИК
ЮЗИК
11 мая в 14:53
Потому что тренер голимый
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 мая в 14:53
Зе и Дзю одноплановые игроки. Лучше бы взял Смолова... вместо Дзюбы ;)
Шутка юмора, куда ж мы без кэпа...
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